【戦力外一覧】ソフトバンクが21年ドラ1風間ら7選手に通告 第1次から計136選手
プロ野球の第2次戦力外通告期間は、14日目となった4日、ソフトバンクが2021年ドラフト1位の風間球打投手（21）や笠谷俊介投手（27）ら7選手と来季の契約を結ばないことを発表した。
ここまで第1次通告期間と合わせ、12球団、計136選手が戦力外通告を受けた。
この日までに発表された第2次戦力外通告期間に通知を受けた選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約方針。年齢は発表時点。随時更新あり)
▼セ・リーグ
【巨人】（10月26日）※萩原哲捕手（26）、△菊地大稀投手（25）、△中田歩夢内野手（20）、△松井颯投手（24）、△山田龍聖投手（24）、（10月28日）直江大輔投手（24）
【DeNA】（10月22日）石川達也投手（26）
【広島】（10月29日）内間拓馬投手（25）、小林樹斗投手（21）
【ヤクルト】（10月27日）△西舘昂汰投手（23）、※△沼田翔平投手（24）
【中日】（10月29日）三好大倫外野手（27）、石森大誠投手（26）、△加藤竜馬投手（25）、福島章太投手（22）
▼パ・リーグ
【ソフトバンク】（10月28日）△生海外野手（24）、※斉藤大将投手（29）、※鍬原拓也投手（28）、※佐藤琢磨投手（24）、※小林珠維投手（23）、※加藤洸稀投手（21）、※マイロン・フェリックス投手（24）（11月4日）風間球打投手（21）、※中村亮太投手（26）、三浦瑞樹投手（25）、笠谷俊介投手（27）、△田上奏大投手（21）、△川原田純平内野手（22）、仲田慶介内野手（25）
【日本ハム】（10月22日）江越大賀外野手（31）、福田光輝内野手（26）、黒木優太投手（30）、△安西叶翔投手（19）、（10月28日）※柿木連投手（24）、※斉藤伸治投手（26）、北浦竜次投手（24）、宮内春輝投手（28）
【ロッテ】（10月26日）吉田凌投手（27）
【楽天】（10月29日）△平良竜哉内野手（26）、△辰見鴻之介内野手（23）、※澤野聖悠内野手（22）
【西武】（10月28日）△宮沢太成投手（25）、△野田海人捕手（19）、鈴木将平外野手（26）