»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¡¡Èº£Ç¯¤Î´Á»ú¡É°ìÊ¸»ú¤Ï¡Ö·ò¡×¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡×¤â¡Ö¤Þ¤Àµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³Ç·Æâ¤¹¤º¡Ê23¡Ë¤¬4Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂç³ØÀ¸¤È¹Í¤¨¤ëSDGs¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×ºÇ½ªÁª¹Í¡õÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿»³Ç·Æâ¡£Âç³ØÀ¸¤ÎÈ¯É½¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢SDGs¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÈÖÁÈMC¤ä³¹¥Ö¥é¥í¥±¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Èº£Ç¯¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È»³Ç·Æâ¡£¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤¹¤®¤¿¡Ä¡£·ò¹¯¤Î¡È·ò¡É¡Ê¤¹¤³¤ä¤«¡Ë¡×¤Èº£Ç¯°ìÇ¯¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤¬¡ÖÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖµîÇ¯¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆó²ó¤ª»Å»ö¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤¿¤Î¤¬À¨¤¯²ù¤·¤¯¤Æ¡¢ÀäÂÐº£Ç¯¤Ï°Â´Ö¤Ø¤ó¤¾¡ª¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£11·î»þÅÀ¤Ç¤Þ¤À°ì²ó¤â»Å»öÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤Àµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿°ìÇ¯¤ò¡ÖÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¡ÖÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¹ÔÆ°¤Ë¤Þ¤À¤¦¤Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤é¤Ê¤¤¿´ÇÛ¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¡È¤Û¤ó¤Þ¤Ï¤³¤¦¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡É¤È¤¤¤¦¸å²ù¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÈ¯¸À¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê³Ì¤òÇË¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¡£