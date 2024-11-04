¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Ê¡ÂÞ¤¬5Æü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡¡´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÈÁÉÛÁÇºà¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ËÊ¡ÂÞ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉµÍ¤á¹ç¤ï¤»
¡¡¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î5Æü¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹Ê¡ÂÞ2025¡×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃêÁª¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó³ÍÆÀ¤ÈÇä¾å³ÈÂç¤¬ÁÀ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£WEB²ñ°÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMy Starbucks¡×²ñ°÷¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡Ö´Ý¤ß¤Î¤¢¤ëÈÁÉÛÁÇºà¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ë¡¢Ê¡ÂÞ¸ÂÄê¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¤ª¹¥¤¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤È°ú¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥É¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ8800±ß¡£Á÷ÎÁÌµÎÁ¡£
¡¡ÅöÁªÈ¯É½¤Ï11·î25Æü¡£ÇÛÁ÷Æü¤Ï25Ç¯1·î1Æü¡Á1·î7Æü