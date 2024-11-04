¥´¡¼¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤ËÆÀÅÀ¤òÇ§¤á¤Ê¤¤ÄÁ»ö·ï¡ª¡Ö¿³È½¤Ï²¿¤ò¤¹¤Ù¤­¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´ÆÆÄ¤Ï¸í¿³¤Ë·ãÅÜ

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Well... 🫣#pufc pic.twitter.com/jwDbEqB7K6
— Peterborough United (@theposh) November 3, 2024
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44' - The referee has given a corner kick. Even though the ball ended up in the back of the net. That is absolutely crazy.
🟡 2-1 🎩 | #pufc
— Peterborough United (@theposh) November 2, 2024
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