11月4日、門別競馬場で行われた11R・JBC2歳優駿（Jpn3・2歳・ダ1800m）は、小野楓馬騎乗の5番人気、ソルジャーフィルド（牡2・北海道・川島洋人）が快勝した。3馬身差の2着に4番人気のグランジョルノ（牡2・美浦・高柳瑞樹）、3着に1番人気のタガノマカシヤ（牡2・栗東・中村直也）が入った。勝ちタイムは1:54.5（良）。

2番人気で岩田康誠騎乗、ローランドバローズ（牡2・栗東・上村洋行）は、8着敗退。

地元北海道のソルジャーフィルドが鮮やかな差し切りで交流重賞を制した。道中は後方からの競馬。前半からハイペースの縦長の展開の中でじっくりと末脚を温存した。後方3番手からじわじわと進出、直線入口では勢いよく先行集団を射程圏に入れて押し上げていくと、一気に先頭に立ち、3馬身差の完勝だった。

ソルジャーフィルド 7戦4勝

（牡2・北海道・川島洋人）

父：ルヴァンスレーヴ

母：アイルゴーバック

母父：アッミラーレ

馬主：本城

生産者：グッドラック・ファーム

【全着順】

1着 ソルジャーフィルド 小野楓馬

2着 グランジョルノ 戸崎圭太

3着 タガノマカシヤ 藤懸貴志

4着 カセノタイガー 阿部龍

5着 ダノンフェルゼン 桑村真明

6着 エイシンキャプテン 岩橋勇二

7着 イサナ 服部茂史

8着 ローランドバローズ 岩田康誠

9着 リコースパロー 落合玄太

10着 タカオスマイル 阪野学