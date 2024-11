SHINee ミンホ、RIIZE ソヒ＆aespaのNINGNINGを絶賛！コラボに感謝「バランスが完璧」

SHINeeのミンホが、2年ぶりにソロとしてカムバックした。本日(4日)午前、ソウル永登浦(ヨンドゥンポ)区汝矣島洞(ヨイドドン)のフェアモント・アンバサダーソウルにて、ミンホの1stフルアルバム「CALL BACK」の発売記念記者懇談会が行われた。ミンホのカムバックは、2022年にリリースした1stミニアルバム「CHASE」以来、約2年ぶりだ。この日、彼は「1年11ヶ月、約2年ぶりにアルバムで戻ってきた。アルバムを準備する時は、何も考えずに走って今日に至ったが、実際にカムバック日になって公開時間が近づいてくると、緊張もしてワクワクし、良い緊張感を感じている」と、カムバックの感想を伝えた。

ミンホは1stフルアルバム「CALL BACK」について、「僕が好きなスタイルから初挑戦するジャンル、自分が得意なことを色々と込めたアルバムだ」とし、「ぜひ1番トラックから10番トラックまで、順番に聞いてほしい」と伝えた。続けて「ミニアルバムの時は、自分が好きで得意な音楽を盛り込んだが、ニューアルバムでは意地を捨てて、長い間、一緒に作業してきたスタッフの方々の意見を反映した」と説明した。また、「フルアルバムには10曲が収録されるので、『僕の新たなボーカルを聞かせたい』という気持ちが大きかった。キャラクターと雰囲気を連想しながら歌を歌って、感性も込めようとした。なので、ボーカルのトーンにも気を配った」とし、「豊かなアルバムを作りたくて、努力し、集中して作業した」と語った。タイトル曲は「迷わずに相手に直進して気持ちを伝える」という内容の歌詞と真心を込めたミンホのボーカルが、ときめきを刺激するポップジャンルだ。ミンホは「軽快で明るいR&Bポップジャンルのナンバーだ」とし、「僕の知る限り、SMではこんな感じの曲をタイトルにしたアーティストがいない。新しい挑戦なので心配も多いが、『上手くできる』と自信がついた時からは一生懸命にやった」と伝えた。また「好きな異性に直進する歌詞が印象的で、誰が聞いても楽しいナンバーなので、たくさん聞いてもらえれば嬉しい」と、笑った。彼は「CALL BACK」ではなく、違う曲をタイトル曲にしたかったと明かした。「SHINeeのフルアルバムで活動する時は、パワフルで強い感じのナンバーをタイトルにした」という理由からだった。しかし、彼は「事務所のスタッフの方々に相談した結果、ありきたりなジャンルよりは新しいジャンルに挑戦し、自分だけのカラーを構築するのが良さそうと言われた。アルバムの全体的な雰囲気が変わり、僕も気に入った。『これからこういう音楽をする』という意気込みを込めた」と語った。ミュージックビデオについても「清涼な感じとクールな感じがあって、ミュージックビデオでも、ダンスでも表現したかった」とし、「僕はデビューしてから長い時間がたったし、年も取ったが、自分の中で一生死なない少年の姿をミュージックビデオに入れたかった。純粋なエネルギーも伝えたかったが、ミュージックビデオでもよく表現できた気がして良かった」と、満足気な様子を見せた。タイトル曲のほかにも、彼が初挑戦するアフロビートジャンルの曲「Affection」、強烈な雰囲気の「Something About U」、繊細で洗練されたボーカルが印象的な「Slow Down」「Round Kick」、深い別れの感性を込めた「Would You Mind」「Came And Left Me」「I Don't Miss You」、aespaのNINGNINGとの感性的なボーカルケミ(ケミストリー、相手との相性)を披露する「Because Of You(Feat.NINGNING of aespa)」、RIIZEのソヒとポジティブなエネルギーをアピールする「FIREWORKS(Feat.ソヒ of RIIZE)」など、全10曲が収録される。