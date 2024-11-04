Áªµó¤Î¹½¿Þ¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤ë¡Ä11·î10Æü¹ð¼¨ 24ÆüÅê³«É¼¤ÎÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹Áªµó ³ÆÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤¬±éÀâ²ñÅù¤Ç¥¢¥Ôー¥ë
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤ê¡¢11·î10Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ç¤¹¡£Áªµó¤Î¹½¿Þ¤Ï¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤ê¡¢3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Î4Æü¤âÀºÎÏÅª¤ËÆ°¤¯Î©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£²ÏÂ¼»ÔÄ¹¤Î¡Ö¸å·Ñ¼Ô¡×¡¡¸ºÀÇ¤â¡È°ú¤·Ñ¤®¡É
¡¡²ÏÂ¼¤¿¤«¤·Á°»ÔÄ¹¤¬ÆÍÁ³¡¢¹ñÀ¯¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¸Å²°»ÔÄ¹Áªµó¡£
²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤¬¼«¤é¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¸µÉû»ÔÄ¹¤Î¹Âô°ìÏº¤µ¤ó(60)¤Ç¤¹¡£
4Æü¸á¸å¡¢²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿äÁ¦¤¹¤ëÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄÂåÉ½¤é¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿±éÀâ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¤«¤é¹Âô°ìÏº¤Ø¡Ù·Ñ¾µ¼°¤Ç¤¹¡£
¸µÌ¾¸Å²°»ÔÉû»ÔÄ¹¹Âô°ìÏº»á¡§
¡Ö²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ì¤ë½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤ÆÁªµó¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤´¤È²ÏÂ¼¤ÎÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°¡×
¹Âô¤µ¤ó¤ÏÌ¾¸Å²°¾ëÅ·¼é³Õ¤ÎÌÚÂ¤Éü¸µ¡¢»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¤Ê¤É²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤ÎÀ¯ºöÁ´¤Æ¤ò°ú¤·Ñ¤°¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£ÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç¡Ä»ÔÀ¯¤ò¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×
¡¡4Æü¡¢Ãæ¶è¤ÎÂç¿Ü¾¦Å¹³¹¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷¡¦ÂçÄÍ¹ÌÊ¿¤µ¤ó(65)¤Ç¤¹¡£2Æü¤Î»öÌ³½ê³«¤¤Ë¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¶¦Æ±²ñÇÉ¡¦Ì¾¸Å²°Ì±¼ç¤Î»ÔµÄ¤ä¸å±ç²ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½100¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÄÍ¤µ¤ó¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¤â¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÇÁÈ¿¥ÎÏ¤Ç»ÔÄ¹Áª¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÍ¹ÌÊ¿»²±¡µÄ°÷¡§
¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¢£»ÔµÄÍÊÎ©¤òÃÇÇ°¡Ä¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡È·ëÏÀ½Ð¤º¡É
¡¡»ÔÄ¹Áª¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À¯¸¢Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï°ì»þ¡¢²£°æÍøÌÀ»ÔµÄ(63)¤ÎÍÊÎ©¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤â¡¢ÅÞËÜÉô¤Î°Õ¸þ¤ÇÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£2Æü¡¢¸©Ï¢¤Î¼¹¹ÔÉô²ñ¤ÇÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬·ëÏÀ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ã°±©½¨¼ù°¦ÃÎ¸©Ï¢²ñÄ¹¡§
¡Ö¸©Ï¢¤È¤·¤Æ¤â¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£(»ÔµÄÃÄ¤«¤é¤Ï)º£¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞÌ¾¸Å²°»ÔµÄÃÄ¤ÎÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¿²ÏÂ¼»ÔÀ¯¤È¤ÎÂÐÎ©¼´¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÌÀ³Î¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¢£¡ÖÌ¾¸Å²°»ÔÀ¯¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¡×È´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤ò
¡¡²ÏÂ¼Á°»ÔÄ¹¤Î¸å·Ñ¡¢¹Âô¤µ¤ó¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤ÇÄ©¤àÂçÄÍ¤µ¤ó¡¢¤½¤³¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¤Î¤¬¡Ä¶¦»ºÅÞ¤¬¿äÁ¦¤¹¤ëÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÎÐ¤ÎÅÞ¡¦Åì³¤¡×¶¦Æ±ÂåÉ½¤ÎÈø·Á·Ä»Ò¤µ¤ó(67)¡£4Æü¤Ï³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼»ÔÀ¯¤ÎÈ´ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÈø·Á¤µ¤ó¡£»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¡¢Ì¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¤ÎÌÚÂ¤Éü¸µ¤ò¤¹¤°¤ËÃæ»ß¤·¡¢¤½¤Îºâ¸»¤Ç¾®³Ø¹»¤Îµë¿©ÈñÌµ½þ²½¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èø·Á»á¡§
¡ÖÌ¾¸Å²°¤¬¤¯¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÀ¯¤¬¥¬¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÔÌ±ÀÇ¸ºÀÇ¤Ï¤ä¤á¤ë¡×
¤³¤Î¤Û¤«»ÔÄ¹Áª¤Ë¤ÏÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤Î¿åÃ«¾º¤µ¤ó(61)¤â½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î4Ç¯¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¤«¤¸¼è¤êÌò¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹Áªµó¤Ï11·î10Æü¹ð¼¨¡¢24ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£