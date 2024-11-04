¤¿¤Þ¤´¹âÆÃæ¡¡¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡¡ÀìÌç²È¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤Î¿ÉÊú¡Ä¡×
¡¡²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯Íñ¡£3¥«·îÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¿¤Þ¤´¡¡¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï
¡¡ÍñÌó2¤ÄÊ¬¤ò¤´ÈÓ¤ËÍí¤á¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢4»þ´Ö¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¼«Ëý¤ÎÌ£¶Ì6¸Ä¤ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Íñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÄÁÎÁÍý¡£Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¸Ø¤ë¡ÈÌ£¶Ì¤Î¤»¡É¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ²Ú³¹¡¡¹¿Î®¼ÒÄ¹
¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ç½½¿ô¿Í¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ë¡×
¡¡»ÈÍÑ¤¹¤ëÍñ¤Ï1¿ÍÁ°Ìó8¸Ä¡£ºÇ¶á¡¢¼ÒÄ¹¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Íñ¤Î¹âÆ¤Ç¤¹¡£
Ãæ²Ú³¹¡¡¹¿Î®¼ÒÄ¹
¡Ö¸·¤·¤¤¡£ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¾ïÏ¢¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¾ïÏ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µîÇ¯¡¢M¥µ¥¤¥º1¥¥í¤¢¤¿¤ê350±ß¤È²áµîºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íñ¤Î²Á³Ê¤Ïº£Ç¯¤Î½é¤á¤³¤½Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¹âÆ¤·¡¢¸½ºß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡£¤½¤ÎÌõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¡£
µÒ
¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤³¤ì¤¬ÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤Æ¤ó¤Î¤è¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢258±ß¤ÎÍñ¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¤Î88±ß¡£ÀÇ¹þ¤ß95±ß¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
50Âå¤Î¿Í
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢ÍñÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
30Âå¤Î¿Í
¡Ö°ìÉÊÇã¤¨¤Ð88±ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²È·×Åª¤Ë¤â¡×
¡¡Ëè½µÆüÍËÆü¤ÎÆÃÇä¡ÈÍñ1¥Ñ¥Ã¥¯88±ß¡É¡£5Ç¯ÄøÁ°¤Þ¤Ç100¿ÍÄø¤À¤Ã¤¿Îó¤¬Êª²Á¹âÆ¤«¤é¤«¡¢º£·î3Æü¤Ï200¿Í¤Þ¤Ç¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìó20Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¡½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹
¡Ö¿ÌºÒ»þ¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¡ÊÍýÍ³¤Ç¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤·¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢£¤â¤¦¾¯¤·¤Î¿ÉÊú¡©Íñ°Â¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ï
¡¡Íñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¤¬¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¥´¡¼¥ë¥É¥¨¥Ã¥°¡¡¾®ÎÓ¿¿ºîÂåÉ½
¡Öº£¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËèÇ¯Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÍñ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ²£¤Ð¤¤¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇ¯Ëö¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Íñ¤Ï»°¤¬Æü¤äÀµ·î¤Î´Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆÍñ¤Î²Á³Ê¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡Ê1¥¥í¡Ë40±ß¤Û¤É²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¢£¤¿¤Þ¤´¡¡¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï
¡¡ÍñÌó2¤ÄÊ¬¤ò¤´ÈÓ¤ËÍí¤á¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢4»þ´Ö¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¼«Ëý¤ÎÌ£¶Ì6¸Ä¤ò¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Íñ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÄÁÎÁÍý¡£Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬¸Ø¤ë¡ÈÌ£¶Ì¤Î¤»¡É¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ²Ú³¹¡¡¹¿Î®¼ÒÄ¹
¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ç½½¿ô¿Í¡¢ÃíÊ¸¤¹¤ë¡×
Ãæ²Ú³¹¡¡¹¿Î®¼ÒÄ¹
¡Ö¸·¤·¤¤¡£ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¾ïÏ¢¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¾ïÏ¢¤ò´¿·Þ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡µîÇ¯¡¢M¥µ¥¤¥º1¥¥í¤¢¤¿¤ê350±ß¤È²áµîºÇ¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿Íñ¤Î²Á³Ê¤Ïº£Ç¯¤Î½é¤á¤³¤½Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¹âÆ¤·¡¢¸½ºß¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ç¤¤¿Ä¹¼Ø¤ÎÎó¡£¤½¤ÎÌõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ä¡£
µÒ
¡Ö»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤³¤ì¤¬ÌÜÅö¤Æ¤ÇÍè¤Æ¤ó¤Î¤è¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢258±ß¤ÎÍñ¤¬Ìó3Ê¬¤Î1¤Î88±ß¡£ÀÇ¹þ¤ß95±ß¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
50Âå¤Î¿Í
¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¡¢ÍñÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡×
30Âå¤Î¿Í
¡Ö°ìÉÊÇã¤¨¤Ð88±ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£²È·×Åª¤Ë¤â¡×
¡¡Ëè½µÆüÍËÆü¤ÎÆÃÇä¡ÈÍñ1¥Ñ¥Ã¥¯88±ß¡É¡£5Ç¯ÄøÁ°¤Þ¤Ç100¿ÍÄø¤À¤Ã¤¿Îó¤¬Êª²Á¹âÆ¤«¤é¤«¡¢º£·î3Æü¤Ï200¿Í¤Þ¤Ç¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìó20Ç¯Á°¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¥À¥¤¡¡½©ÍÕ¹°Æ»¼ÒÄ¹
¡Ö¿ÌºÒ»þ¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤¦¡ÊÍýÍ³¤Ç¡Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢ÈÎÇä¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤·¤¿¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢£¤â¤¦¾¯¤·¤Î¿ÉÊú¡©Íñ°Â¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤Ï
¡¡Íñ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¤¬¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¥´¡¼¥ë¥É¥¨¥Ã¥°¡¡¾®ÎÓ¿¿ºîÂåÉ½
¡Öº£¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËèÇ¯Ç¯Ëö¤Ë¤ÏÍñ¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤êÁá¤á¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ²£¤Ð¤¤¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÇ¯Ëö¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Íñ¤Ï»°¤¬Æü¤äÀµ·î¤Î´Ö¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ÆÍñ¤Î²Á³Ê¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡Ê1¥¥í¡Ë40±ß¤Û¤É²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×