BOYNEXTDOOR、マイケル・ブーブレのキャロルソングをカバー！Apple MusicとiTunesにて独占配信

BOYNEXTDOORが、10月31日午後6時よりApple MusicとiTunesにて「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」を独占配信した。「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」は、Apple Musicの「Carols Covered 2024」キャンペーンの一環として制作された。Apple Musicは毎年年末、現代において最高のアーティストたちがカバーしたキャロル名曲を一堂に集めて、没入感あふれるドルビーアトモスによる空間オーディオで届ける「Carols Covered」キャンペーンを展開している。

毎年、世界中のアーティストが参加して話題を集める中で、今年はBOYNEXTDOORが韓国のボーイグループの中で唯一参加した。彼らは世界中の人々から愛されたマイケル・ブーブレ(Michael Bublé)の原曲を、グループ特有の自由で軽快なエネルギーでカバーした。ジャズのジャンルにロックの要素を混ぜた特別な編曲とブラス、ギターサウンドにストリングを加え、楽しくも切ない雰囲気を演出している。6人のメンバーは「BOYNEXTDOORと一番よくマッチしそうだと思って『It's Beginning To Look A Lot Like Christmas』を選んだ」と、楽曲選定の背景を明らかにした。また「メンバーたちとレコーディングしながら良い思い出を残せた。名曲をメンバーの声で聞くと新しい魅力が感じられ、冬らしさも感じられる」と感想を伝えた。今回、Apple Musicを通じて一問一答インタビューも公開された。イハン:キャロルクラシックの中でこの曲がBOYNEXTDOORとよくマッチすると思って決めました。テサン:原曲に関する思い出はありませんが、今回メンバーとレコーディングしながら良い思い出を残せました。年末になるたびにこの曲を聴くと、レコーディングしていた日を思い出すと思います。ジェヒョン:長い間愛された名曲をメンバーの声で聞くと新しい魅力が感じられ、冬らしさも感じられます。ソンホ:年末の楽しくときめく心をより豊かにしてくれると思います。イハン:みんなで夕食を食べたり、家族と海や公園に行って犬と散歩をする姿が思い浮かびます。ウンハク:昨年のホリデーシーズンに参加した授賞式で、ステージに上がった僕たちを見つめるファンの方々の眼差しと歓声が、寒い冬も暖かくしてくれた記憶があります。リウ:以前、大切な人と一緒に過ごした思い出が思い出され、歌を聴いている今日も大切な時間に変える力があります。

■リリース情報

BOYNEXTDOOR「It's Beginning To Look A Lot Like Christmas」

Apple Music/iTunesにて独占配信中



■関連リンク

BOYNEXTDOOR日本公式サイト