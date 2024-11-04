¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ýー¥È¡Û±üÅÄÌ±À¸¥½¥í30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Ø59-60¡Ù³«ºÅ¡ª DAY1¤ÏÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤é¤âÅÐ¾ì
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£DAY2¤ÏGOZ¤¬ºÆ½¸·ë¡ª ¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤íËº¤ì¤Æ¤Æ¡×
±üÅÄÌ±À¸¤¬10·î26Æü¡¢27Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤Æ¡Ø±üÅÄÌ±À¸ ¥½¥í30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡Ø59-60¡Ù¡÷Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ù¤ò³«ºÅ¡£
¥æ¥Ë¥³ー¥ó²ò»¶¸å¡Ê¢¨2009Ç¯¤ËºÆ»ÏÆ°¡¢¸½ºß¤â³èÆ°Ãæ¡Ë¤Î1994Ç¯¤Ë¥½¥íËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ç30¼þÇ¯¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯2025Ç¯5·î12Æü¤Ë60ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ç¡¢¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¥Ç¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¡£
½éÆü¤Ï¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡÷Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ¡¢²áµî¡¢Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¡Ê1998Ç¯¡Ë¤äÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ê2003Ç¯Ž¥2018Ç¯¡Ë¡¢¹Åç»ÔÌ±µå¾ì¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¸·Åç¿À¼Ò¡Ê2011Ç¯¡Ë¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê2015Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÃÆ¤¸ì¤ê¤¹¤ë·Á¼°¤Ç¤Î¥¹¥Æー¥¸¡£
2ÆüÌÜ¤Ï¡¢¡ØGOZ LIVE AT RYOGOKU KOKUGIKAN¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é10Ç¯´Ö¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿GOZ¡ÊGu¡¦Ä¹ÅÄ¿Ê¡¢Ba¡¦º¬´ß¹§»Ý¡¢Dr¡¦¥É¥é¥à¡¢Key¡¦ºØÆ£ÍÂÀ¡Ë¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î2Æü´Ö¤òÅÁ¤¨¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤â¡¢Á´¹ñ50´Û¤Î±Ç²è´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤Þ¤º½éÆü¡£²áµî¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¡Ù¤Ï¡¢ºîÌ³°á»Ñ¤ÇÆ¬¤Ë¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥¯¡¦¥®¥¿ー¤òÃÆ¤¤Ê¤¬¤é²Î¾§¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±üÅÄÌ±À¸¡Ê°Ê²¼OT¡Ë¤Ï¡¢¡È¿¹¤Î¿ÀÍÍ¡É¤Î½Ð¤ÇÎ©¤Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¿Î²¦Î©¤Á¤Ç¥®¥¿ー¤òÃÆ¤»Ï¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÇÀÉ×¡×¤ËÊ±¤·¤¿ÉÍºêµ®»Ê¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2019¡×¤ÎÍ¥¾¡¥Í¥¿¡ÖÇÀÉ×¤È¿ÀÍÍ¡×¤ò²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡£
ÅÓÃæ¤«¤é¡¢ËÜÊª¤Î¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ê¿¹¿µÂÀÏº¤È¹¾¸ýÄ¾¿Í¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¶Ê¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Î¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤ÎÂÐ¥Ð¥ó¥Ä¥¢ー¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ËOT¤¬½Ð±é¡¢¶¦¤Ë¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¤³¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
²Î¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢OT¤¬ÃåÂØ¤¨¤ë´Ö¤ò¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬»ý¤Á¥Í¥¿¡Ê»ý¤Á²Î¡Ë¤Î¡ÖÌ¥ÏÇ¤Î¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¢3¶ÊÌÜ¤«¤éËÜÍè¤Î¤«¤¿¤Á¤Ç¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¡Ù¤Ø¡£
¥½¥í¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø29¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Î1¶ÊÌÜ¤Ç¤¢¤ë¡Ö674¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¡ÖÍÓ¤ÎÊâ¤ß¡×¡Ö²¶¤Î¥®¥¿ー¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤Î4¶Ê¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎµÒÀÊ¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î»ÍÊý¤ò°Ï¤à·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢1¶Ê½ª¤ï¤ë¤´¤È¤Ë¾²¤¬²óÅ¾¤·¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÎÀµÌÌ¢ªÅì¢ª¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¢ªÀ¾¡¢¤È¡¢²Î¤¦OT¤Î¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¡Ù¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò·è¤á¤º¡¢OT¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¼¡¤Ï¤É¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤«¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£²ó¤âÆ§½±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
1¶Ê»Ï¤Þ¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¹ñµ»´Û¤Î¥Ûー¥ë¾åÉô¤Î²èÌÌ¤Ë¶ÊÌ¾¤¬½Ð¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥µー¥Ó¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7¶ÊÌÜ¤«¤é¤Ï¡¢1¶Ê¤º¤Ä¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤á¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¥Ùー¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»û²¬¸Æ¿Í¤Ç¡¢1992Ç¯¤«¤éÉÔÄê´ü¤Ë¥é¥¤¥ÖÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡È»ûÅÄ¡É¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ò¹¯¡×¡Ê½é½Ð¤Ï1992Ç¯¤Î¡Ö¥æ¥Ë¥³ー¥óÁ´°÷¥½¥í¥·¥ó¥°¥ë´ë²è¡×¤ÇOT¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖµÙÆü¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ë¤ò¡¢¡Ö»ûÅÄ¤Î¥Æー¥Þ¡×¡Ê¥¸¥ó¥°¥ëÅª¤ÊÃ»¤¤¶Ê¡Ë¤Ç¤Ï¤µ¤ó¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£
OT¤¬ÅâÆÍ¤ËÄó°Æ¤·¤¿µÙ·Æ¤Î»þ´Ö¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤Î¡¢¤Õ¤¿¤ê¤á¤Î¥²¥¹¥È¤Ï¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡£¡ÖÌ±À¸¤¯¤ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡×¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î½é´ü¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤ò¡¢¥Ïー¥×¤ò¿á¤¤Ä¤ÄÇ®¾§¤¹¤ë¡£OT¤â2¥³ー¥é¥¹ÌÜ¤Ç¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤ò¤È¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ç¤Ï¥®¥¿ー¥½¥í¤òÄ°¤«¤»¤¿¡£
3¿ÍÌÜ¤ÎÀÆÆ£ÏÂµÁ¤Ï²Î¤È¥¨¥ì¥¥®¥¿ー¡¢OT¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¤È¤¤¤¦ÊÔÀ®¤Ç¡¢¶Ê¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡£1¥³ー¥é¥¹ÌÜ¤ÏÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¢2¥³ー¥é¥¹ÌÜ¤ÏOT¡¢¤È¡¢¥ê¥ìー¤Ç¥Üー¥«¥ë¤ò¤È¤ë¡£
4¿ÍÌÜ¤ÏÉÍºêµ®»Ê¡£¡Ö²¶¤Ï¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ËÌ£¤¬¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤µ¤Ã¤°ì²ó½Ð¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤Ü¤ä¤¤Ä¤Ä¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£°æ¾åÍÛ¿å±üÅÄÌ±À¸¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤À¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë»þ¤ÎÄêÈÖ¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤«¤éºÆ¤Ó¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²Î¤¦»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¡¢¼¡¤Î¥²¥¹¥È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢OT¡¢ÃÊ¼è¤ê¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëµÈ°æÏÂºÈ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
ÅöÁ³¡¢ËÜ¿Í¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Þ¤À¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹²¤Æ¤Æ½Ð¤ÆÍè¤¿ËÜ¿Í¤È¡¢¤·¤Ð¤·¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿Ëö¡¢°ìÅÙ°ú¤Ã¹þ¤ó¤Ç¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê3¶Ê²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¡ÖÌî¤Ð¤é¡×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥Á¡×¡Ö²¿¤È¸À¤¦¡×¤Î3¶Ê¤ò²Î¾§¤·¡¢²þ¤á¤ÆµÈ°æÏÂºÈ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£
¤µ¤Ã¤¤ÎÃÊ¼è¤ê¥ß¥¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤¬Î¢¤Ç¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ëµÈ°æ¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ï¤â¤¦¤¢¤Î¤Þ¤Þ½çÈÖ¤òµÕ¤Ë¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦OT¤Ë¡¢¡ÖµÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¡ª¡¡ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤è¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢Çú¾Ð¤ò¼è¤ë¡£¶Ê¤ÏTHE YELLOW MONKEY¤Î¡ÖLOVE LOVE SHOW¡×¡£¥¤¥ó¥È¥í¤ÇÆþ¤ë¡Ö¤ª¤Í¤¨¤µ¤ó¡ª¡×¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÇÀ¼¤òÂ·¤¨¤Æ¶«¤ó¤À¡£
¤½¤·¤ÆOT¡¢¡ÖµÈ°æ¤¯¤ó¤È¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤ò¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¡¢4¿Í¤Ç¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤À¤±¤É¡×¤ò²Î¤¦¡£¹¾¸ý¢ª¿¹¢ªµÈ°æ¢ªOT¤È¥ê¥ìー¤Ç¥Üー¥«¥ë¤ò¤È¤ê¡¢¸åÈ¾¤Ï¹¾¸ý¤¬¡Ö¢öÌ±À¸¤ËÊú¤«¤ì¤¿¤¤ ÏÂºÈ¤ËÊú¤«¤ì¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¡£¶Ê¤ÎÄù¤á¤Î¡Ö¢ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¡×¤Ï¡¢OT¤¬Ã´¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤È¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿OT¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤Î¡¢Ë«Èþ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¦¡£¤½¤·¤ÆËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¡£¶ÊÅÓÃæ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¾²¤¬²ó¤ê»Ï¤á¡¢360ÅÙ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²Î¤¤¤«¤±¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¹±Îã¡¢¸åÈ¾¤ÎOT¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¡Ö¢ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¡¢OT¡¦»û²¬¸Æ¿Í¡¦¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ¡¦ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¦ÉÍºêµ®»Ê¡¢¤Ä¤Þ¤êYO-KING¤ò½ü¤¯¥«ー¥ê¥ó¥°¥·¥Èー¥ó¥º¤ÎÌÌ¡¹¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ËÂ·¤¤¡¢¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¥·¥Èー¥ó¥º¤Î¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡×¤È¡Ö¥½¥éー¥ì¡×¤Î2¶Ê¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿å¸Í¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¿¿¿´¥Ö¥é¥¶ー¥º¤È¥Õ¥é¥ïー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º¤ÎÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿YO-KING¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤È¥«¥Ä¥é¤ÇYO-KING¤Ë´ó¤»¤¿¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¿¹¤¬Ì³¤á¤¿¡£¡Ö²¶¤¿¤Á¤Î¥È¥é¥Ù¥ê¥ó¡×¤Ç¤ÏÀÆÆ£ÏÂµÁ¤¬¡¢¤È¡Ö¥½¥éー¥ì¡×¤Ç¤ÏOT¤¬¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Î1¶Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢µÈ°æÏÂºÈ¤âÅÐ¾ì¡£OT¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ã¤¤ê¤Ç¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦²¶¥¤¥ä¤Ê¤Î¤è¡¢¤Ò¤È¤ê¡£¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¡Ù¤È¤«¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ó¤À¤±¤É¡¢¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡ª¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ã¯¤«¤È¡¢Ã¯¤«¤È¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤«¤é¡¢Á´°÷¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¡Ö¥¤ー¥¸¥åー¡ú¥é¥¤¥Àー¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2ÆüÌÜ¡á10·î27Æü¤Ï¡¢GOZ¤Î5¿Í¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÀµÌÌ¡¦Åì¡¦¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¡¦À¾¤Î»ÍÊý¤È¤â¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤È¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¾å¤Ï¡¢¸åÎóº¸¤Ë¥É¥é¥à¸ÅÅÄ¤¿¤«¤·¡¢±¦¤Ë¥ー¥Üー¥ÉºØÆ£ÍÂÀ¡¢Á°Îó¤Ïº¸¤¬¥Ùー¥¹º¬´ß¹§»Ý¡¦¤Þ¤ó¤Ê¤«¤¬¥Üー¥«¥ë¡õ¥®¥¿ーOT¡¦±¦¤¬¥®¥¿ーÄ¹ÅÄ¿Ê¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡£
5¿ÍÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎOT¤Î¥Ð¥ó¥É¡áMTR&Y¤Ï4¿Í¤Ç¡¢OT¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ïº¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤«¤¿¤Á¤¬¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¡£
¸ÅÅÄ¤¿¤«¤·¤Î4¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø29¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡Ö¥ëー¥È2¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£OT¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥®¥Ö¥½¥ó1959Ç¯¥µ¥ó¥Ðー¥¹¥È¡¦¥ì¥¹¡¦¥Ýー¥ë¡¢YouTubeÅù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö²È¤¬Çã¤¨¤ë¥®¥¿ー¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥¿ー¥½¥í¤ÏÄ¹ÅÄ¿Ê¤¬Ã´¤¤¡¢OT¤Ï¤¬¤ó¤¬¤ó¥ê¥Õ¤òÃÆ¤¯¡£
¡ÖÈà¤¬µã¤¯¡×¤È¡Ö¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIII¡×¡¢2001Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDBLEND¡Ù¤«¤é¤Î2¶Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎMC¥¿¥¤¥à¡£
OT¡¢¡Ö20Ç¯¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Í¡£¤â¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤íËº¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¥Ü¥±¤ò·Ú¤¯Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ê¤¿¤À¤·¡¢MTR&Y¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¤¢¤ëºØÆ£ÍÂÀ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¡Ë¡£
¡ÖÍ¼ÍÛ¥öµÖ¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡ÖÉ÷¤ÏÀ¾¤«¤é¡×¤Ï¡¢2013Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Î¶Ê¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤¢¤¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
13¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÌµ¸Â¤ÎÉ÷¡×¤âÁ³¤ê¤Ç¡¢¶Ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËOT¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡©¡×¤È¥á¥ó¥Ðー¤ËÌä¤¤¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤³¤«¤é¡Ö¥á¥ê¥Ï¥êÄ»¡×¡¢MC¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¡Ö¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¤Ð¤«¡×¡ÖKING OF KIN¡×¤È¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¿Íµ¤¶Ê¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¡¢Âç´î¤Ó¡£¤½¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢10¶ÊÌÜ¤Î¡ÖÂ©»Ò¡×¤Ç¡¢°ìÅÙÌÜ¤Î¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖKING OF KIN¡×¤Ï¡¢¶Ê¤ÎºÇ¸å¤¬¿ÍÎÏ¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¡Ê¤À¤ó¤À¤ó²»¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡Ë¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢¡ÖÂ©»Ò¡×¤Ï¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë5¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Ó¤·¤Ã¤ÈÎ¾ÏÓ¤òV¤Î»ú·¿¤Ë¾å¤²¤Æ¤·¤Ð¤·ÀÅ»ß¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡¢Åö»þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥àー¥Ö¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡ÊÎ¾ÏÓ¤ò¡Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡©¡¡¤Ê¤ó¤«²û¤«¤·¤¤¤è¤Í¡£¥ê¥Ï¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¤ó¤À¤è¡¢Ã¯¤«¤¬¡£¤µ¤Ã¤¤Î¥Õ¥§¥¤¥É¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¤â¡×¤È¡¢OT¡£
´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶Ê¤ÎÄù¤á¤Î¹ç¿Þ¤¬º¬´ß¹§»Ý¤Î¥¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡×¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È»×¤¤½Ð¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ê¥êー¥¹Åö»þ¡¢¡Ö°Õ¼±¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¶Ê¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢OT¤Î¥ì¥Ñー¥È¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¥Ð¥éー¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe STANDARD¡×¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤ò´¿´î¤µ¤»¤ë¡£
MTR&Y¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¡Ö¼ê»æ¡×¡¢Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËGOZ¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤Î¡ÖÌµ¸Â¤ÎÉ÷¡×¡¢¤³¤ì¤âGOZ¤Ç¤Ï½éÈäÏª¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¶áÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡ÖMANY¡×¡¢¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î5¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ð¥ó¥É¡¦¥°¥ëー¥ô¤ò¡¢Â¸Ê¬¤ËÄ°¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëGOZ¡£
Â³¤¯¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤â¡¢¸½ºß¤ÎOT¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥ì¥¢¤Ê¶Ê¤Ç¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ï¥¢¥Ã¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤½¤Î»þ¡¹¤Î¼ÂÇ¯Îð¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¤â¤¦30¤À¤«¤é¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤Î¤È¤³¤í¤Ï¡¢¡Ö¤â¤¦60¤À¤«¤é¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È²Î¤ï¤ì¤¿¡£
NHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØSONGS¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ò¤·¤¿¡¢11·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹ðÃÎ¤ò¤Ï¤µ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¸åÈ¾¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¡£
¡ÖÎø¤Î¤«¤±¤é¡×¤È¡ÖMILLEN BOX¡×¡¢¿Íµ¤¶Ê¤À¤¬º£¤ä¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ°¤±¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¢¤ÊÆóÏ¢È¯¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Ê¨Æ¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¼¡¤Î¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¸ÅÅÄ¤¿¤«¤·¤¬¶«¤Ó¡¢´ÖÁÕ¤Çº¬´ß¹§»Ý¤¬¥½¥í¤òÄ°¤«¤»¤¿¡Ö¸æÌÈ¥é¥¤¥Àー¡×¤Þ¤Ç¤¬¥Ôー¥¯¥¿¥¤¥à¤Ç¡¢ËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤Ï¡¢OT¤¬¤·¤Ð¤·ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤Î¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¶Ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¡Ê¤³¤ì¤â¶áÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¤¡Ë¤È¡¢¡Ö¥½¥íOT¤Ë2¶Ê¤À¤±¤¢¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¿´¾ðÅÇÏª¶Ê¡×¡Ê¤â¤¦1¶Ê¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤È¤¿¤º¤Í¤¿¤é¡×¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖCUSTOM¡×¤Î2¶Ê¤Ç¡¢¤º¤Ã¤·¤ê¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÄù¤á¤é¤ì¤¿¡£
½ë¶ì¤·¤µ¤ä²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤µ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤â±ó¤¤ÊýË¡¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤ò±üÄì¤«¤éÆ°¤«¤¹¡¢OT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤¿2¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥í¡Ê¥Ã¥¯¡Ë¡×¡£¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥í¡×¤ÎÍâÇ¯¤Ë½Ð¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Þ¤ó¤ò¤¸¤·¤Æ¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥·¥Þ¥í¡×¤ò3¥³ー¥É¤Î¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¤Ë¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤â´Þ¤á¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¡ØGOLDBLEND¡Ù¤«¤é5¶Ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î¡Ø¤Ò¤È¤ê¸ÔÎ¹¡Ù¤Ç¤Î¡ÖÍÓ¤ÎÊâ¤ß¡×¤âÂ¤¹¤È¡¢6¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤â¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦OT¤Î°§»¢¤«¤é²Î¤ï¤ì¤¿¡¢2Æü´Ö¤Î¥é¥¹¥È¡¦¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥½¥íËÜ³Ê»ÏÆ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö°¦¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤À¤Ã¤¿¡£¶Ê¤ÎÃæÈ×°Ê¹ß¡¢OT¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Þ¥¤¥¯¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¥êー¥É¥Üー¥«¥ë¤ò¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë°Ñ¤Í¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤òµî¤ëÁ°¡¢Á°Æü¤â¤½¤¦¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¡¢Á´Êý°Ì¤Î¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë°§»¢¤Ë¹Ô¤¯OT¡£¥¹¥Æー¥¸¤Î¿¿¸å¤í¤ÎÀÊ¤ä¡¢¼Ð¤á¸åÊý¤ÎÀÊ¤Þ¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£
5¿Í¤¬µî¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢²èÌÌ¤Ç¹ðÃÎ¤¢¤ê¡£¡Ø29¡Ù¤È¡Ø30¡Ù¤Î12¥¤¥ó¥Á¥¢¥Ê¥í¥°È×¡Ê³Æ2ËçÁÈ¡Ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ä¥¢ー2ËÜ¡Øtamio okuda TOUR¡É29-30¡É¡Ù¡Øtamio okuda TOURDUST¡É0-30¡É¡Ù¤Î¥Ö¥ëー¥ì¥¤2Ëç¤ò¼ý¤á¤¿¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¡ØµÇ°¥é¥¤¥Àー30¹æ¡Ù29-30 BOX¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯3·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
TEXT BY Ê¼¸Ë¿µ»Ê
PHOTO BY »°±º·û¼£
¡Ú¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Û
[DAY1] 10/26¡ÊÅÚ¡Ë
£±¡¥ÇÀÉ×¤È¿ÀÍÍ ¡¡w/ÉÍºêµ®»Ê¡¦¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯
£²¡¥Ì¥ÏÇ¤Î¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ó¡Ê¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯¡Ë
£³¡¥674
£´¡¥ÍÓ¤ÎÊâ¤ß
£µ¡¥²¶¤Î¥®¥¿ー
£¶¡¥¥¨¥ó¥¸¥ó
£·¡¥»ûÅÄ¤Î¥Æー¥Þ～·ò¹¯～»ûÅÄ¤Î¥Æー¥Þ w/»û²¬¸Æ¿Í
£¸¡¥¤¤¤¤½÷ w/¥Èー¥¿¥¹¾¾ËÜ
£¹¡¥¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿ w/ÀÆÆ£ÏÂµÁ
10¡¥¤¢¤ê¤¬¤È¤¦ w/ÉÍºêµ®»Ê
11¡¥Ìî¤Ð¤é
12¡¥¥í¥Ü¥Ã¥Á
13¡¥²¿¤È¤¤¤¦
14¡¥LOVE LOVE SHOW w/µÈ°æÏÂºÈ
15¡¥¤â¤·¤«¤·¤Æ¤À¤±¤É w/µÈ°æÏÂºÈ¡Ü¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯
16¡¥¤µ¤¹¤é¤¤
¡ã¥¢¥ó¥³ー¥ë¡ä
En-1 ²¶¤¿¤Á¤Î¥È¥é¥Ù¥ê¥ó w/¥«ー¥ê¥ó¥°¥·¥Èー¥ó¥º+¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯
En-2 ¥½¥éー¥ì¡¡w/¥«ー¥ê¥ó¥°¥·¥Èー¥ó¥º+¤É¤Ö¤í¤Ã¤¯
En-3¥¤ー¥¸¥åー¡ú¥é¥¤¥Àー¡ÊALL CAST¡Ë
[DAY2] 10/27¡ÊÆü¡Ë
£±¡¥¥ëー¥È£²
£²¡¥Èà¤¬µã¤¯
£³¡¥¤È¤¤á¤¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーIII
£´¡¥Í¼ÍÛ¥öµÖ¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È
£µ¡¥É÷¤ÏÀ¾¤«¤é
£¶¡¥¥á¥ê¥Ï¥êÄ»
£·¡¥¥È¥ê¥³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
£¸¡¥¥ï¥¤¥ó¤Î¤Ð¤«
£¹¡¥KING of KIN
10¡¥Â©»Ò
11¡¥The STANDARD
12¡¥¼ê»æ
13¡¥Ìµ¸Â¤ÎÉ÷
14¡¥MANY
15¡¥¥³ー¥Òー
16¡¥Îø¤Î¤«¤±¤é
17¡¥MILLEN BOX
18¡¥¸æÌÈ¥é¥¤¥Àー
19¡¥¥È¥í¥Õ¥£ー
20¡¥CUSTOM
¡ã¥¢¥ó¥³ー¥ë¡ä
En-1 ¥Þ¥·¥Þ¥í(¥Ã¥¯)
En-2 °¦¤Î¤¿¤á¤Ë
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.03.08 ON SALE
¡Ø±üÅÄÌ±À¸¡ØµÇ°¥é¥¤¥Àー30¹æ¡Ù29-30BOX¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
ÊüÁ÷¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØSONGS ±üÅÄÌ±À¸ ～¼«Á³ÂÎ¤Î¶Ë°Õ～¡Ù
¡ÚÊüÁ÷¡Û 2024Ç¯11·î7Æü(ÌÚ)¸á¸å10:00～¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë
¡ÚºÆÊüÁ÷¡Û 2024Ç¯11·î11Æü(·î)¸á¸å11:50～¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë
±üÅÄÌ±À¸ OFFICIAL SITE
https://okudatamio.jp/