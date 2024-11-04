¸º¾¯¤¹¤ëËÜ²°¤¬¿Ê²½¡¡¡ÖÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¡×¤¬Áý²Ã¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¡¢ÃÏ°è¿§¡ÄÊ¸²½¤òÈ¯¿®
¡¡20Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë³¹¤ÎËÜ²°¡£¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¾®Çä½ñÅ¹¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¡×¤¬ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÁ´¹ñ¤ÎÌó3³ä¤¬Ìµ½ñÅ¹¡¡¹ñ¤âÂÐºö¥Á¡¼¥à¤òÀßÃÖ
¢£ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·î¤â¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï
¡¡°¦ÃÎ¸©°Â¾ë»Ô¤ËµîÇ¯12·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿½ñÅ¹¡£ÃÛ80Ç¯¤Î¤ï¤º¤«7ÄÚ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç400ºý¤ÎËÜ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¼·ÄÚ½ñÅ¹¡×¤À¡£
¡¡¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤¿¤á»¨»ï¤Ê¤É¤Ï°·¤ï¤º¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ëÉÊ¤¾¤í¤¨¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤ËÅ¹¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¾®Àâ¡¢»í¡¢¥¨¥Ã¥»¡¼¡£Ã»²Î¡¢Ê¸·Ý¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Î¹¥¤ß¤È¡¢¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤½¤Î2¤Ä¤¬»É¤µ¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ½ÐÈÇ¥¤¥ó¥Õ¥é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¿ô¤Ï1Ëü918Å¹¤Ç¡¢20Ç¯Á°¤ËÈæ¤ÙÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤äÂç·¿¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤«¡¢¼·ÄÚ½ñÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Çµ¬ÌÏ¤Î¾®¤µ¤¤¡ÖÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜ²°¤¬Á´¹ñ¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¾¾ºê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¹¥¤ß¤âÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ªÏÃ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡×
¡¡Çä¤ê¾ì¤Î±ü¤ËÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾ïÏ¢µÒ¤Î¹¥¤ß¤òÊ¹¤¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ñÅ¹¼«ÂÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¾ºê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.·Ð±Ä¾õ¶·¤Ï¡©¡Ë¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÀÖ¡Ê»ú¡Ë¤ò²óÈò¤·¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í1Ç¯¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡³«Å¹Åö½é¤ÏÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·î¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ñÅ¹¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡Ä¡£¾¾ºê¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÊËÜ¤¬¡Ë¹¥¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¬¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬Íè¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐËÍ¤ÏËþÂ¤Ç¤¹¡×¢£¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¼çÆ³¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤ò½ñÅ¹¤«¤é
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Î½ñÅ¹¡ÖÆî½½»ú¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤è¤êµÒÂ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî½½»ú¡¡±¿±Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¡¡À®ÀîÍ¦Ìé¤µ¤ó¡Ê39¡Ë
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·ËÜ²°¤µ¤ó¤¬Â¸ºß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¾®ÅÄ¸¶½Ð¿È¤ÎÀ®Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â¹»¤ÎÆ±ÁëÀ¸¤é¤È3¿Í¤Ç½ñÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¡£³«¶È»ñ¶â¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤ª¤è¤½160Ëü±ß¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢Íø±×¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¡¢3¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìËÜ¶È¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÉû¶È¤È¤·¤Æ½ñÅ¹·Ð±Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡³¹¤ËÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼«¤é¤¬¤½¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å¹¤Ë¤Ï¾®ÅÄ¸¶ºß½»¤Îºî²È¤ÎËÜ¤ò¤½¤í¤¨¡¢ÃÏ°è¿§¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Àî¤µ¤ó
¡Ö¾®ÅÄ¸¶¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤¦¤Á¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÆ«·Ý²È¤¬¼«¼çÀ©ºî¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤À¡£µÒ
¡ÖÂ¾¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤¤ËÜ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³«¶È¤·¤Æ2Ç¯¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÃÏ°è¤ÎËÜ¹¥¤¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÖ»ú·Ð±Ä¤«¤é¤âÃ¦µÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£À®Àî¤µ¤ó
¡ÖÀ¸³è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Ê¸²½¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¼çÆ³¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬Ä®Á´ÂÎ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Î°ìÃ¼¤¬Ã´¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¢£»ÔÌ±¤ÎÍ»Ö¤¬³èÆ°¡¢Éü³è¤â
¡¡¶áÇ¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆÈÎ©·Ï½ñÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï½ñÅ¹¤¬¤Ê¤¤¡ÖÌµ½ñÅ¹¼«¼£ÂÎ¡×¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í½ÐÈÇÊ¸²½»º¶È¿¶¶½ºâÃÄ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ñÅ¹¤¬¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤Ï²Æì¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢Ä¹Ìî¸©¤Ç50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¤â27.9¡ó¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£Ç¯3·î¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡Ö½ñÅ¹¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡×¤ÏÀè·î¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÉ½¤ò¤·¤¿¡£½ñÅ¹¿¶¶½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à
¡Ö¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï½ñÅ¹¤òÃÎ¤é¤º¿·¤¿¤ÊËÜ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»×¹Í¤Ë¿¨¤ì¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯·üÇ°¤¹¤ë¡£¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²æ¤¬¹ñ¤ÎÂ¸Î©´ðÈ×¤ä¶¥ÁèÎÏ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£½ñÅ¹¤ÏÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®µòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ë¤È¤·¡¢½ñÅ¹¸º¾¯¤Î¿öÀª¡Ê¤¹¤¦¤»¤¤¡Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦¹ý¹¾»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢½ñÅ¹¤¬»Ô¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ÔÌ±¤ÎÍ»Ö¤¬¡ÖËÜ²°¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È³èÆ°¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢º£Ç¯¤Î6·î¤Ë¹ý¹¾±ØÄ¾·ë¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ë½ñÅ¹¤¬ºÆ¤ÓÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×2024Ç¯11·î4ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë