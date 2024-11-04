¾®Æ¦Åç¤Î´¨²â·Ì¤Ç¹±Îã¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸Ãã²ñ¡×¡¡¹â¹»¤ÎÃãÆ»Éô°÷¤é¤¬Å¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ç¤ªÅÀÁ°ÈäÏª¡¡¹áÀî
´¨²â·Ì¡¡¹áÀî¡¦¾®Æ¦ÅçÄ®¡¡11·î3Æü
¡¡ÆüËÜ»°Âç·ÌÃ«Èþ¤Î°ì¤Ä¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¹áÀî¸©¾®Æ¦Åç¤Î´¨²â·Ì¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¤â¤ß¤¸Ãã²ñ¡×¤¬3Æü¡¢³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÍÕ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ªÃã¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢´¨²â·Ì¥íー¥×¥¦¥§¥¤¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¾®Æ¦ÅçÁí¹ç³«È¯¤¬ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡É¸¹â612m¤Î»³Äº±Ø¤ÎÅ¸Ë¾¥Ç¥Ã¥¤Ç¾®Æ¦ÅçÃæ±û¹â¹»¤ÎÃãÆ»Éô4¿Í¤ÈÎ¢Àé²ÈÃ¸¸ò²ñ¾®Æ¦ÅçÊ¬²ñ¤Î10¿Í¤¬¤ªÅÀÁ°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤Ï30Ê¬¤´¤È¤ËÍè¾ì¼Ô¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢Ìó300¿Í¤ËËõÃã¤È¤ª²Û»Ò¤ò¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê´Ñ¸÷µÒ¤Ï―¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡£°Õ³°¤È¶ì¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ê¾®Æ¦ÅçÃæ±û¹â¹» ÃãÆ»Éô¡¿¹õ粼ÏÂÁÕ ÉôÄ¹¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÄº¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡´¨²â·Ì¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢11·î²¼½Ü¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£