ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£¸¡¥£³¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÁª¤á¤°¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ç

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡18.26¡¡12.86¡¡11.66¡¡12.67
1MO¡¡13.27¡¡8.42¡¡10.66¡¡8.83
3MO¡¡11.85¡¡7.06¡¡10.54¡¡7.83
6MO¡¡11.16¡¡6.72¡¡10.33¡¡7.76
9MO¡¡10.75¡¡6.63¡¡10.17¡¡7.85
1YR¡¡10.48¡¡6.63¡¡10.10¡¡7.95
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡14.60¡¡16.48¡¡12.11
1MO¡¡12.52¡¡11.51¡¡8.22
3MO¡¡11.89¡¡10.13¡¡7.30
6MO¡¡11.54¡¡9.96¡¡7.17
9MO¡¡11.34¡¡9.94¡¡7.23
1YR¡¡11.21¡¡9.92¡¡7.27
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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
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1MO¡¡13.27¡¡8.42¡¡10.66¡¡8.83
3MO¡¡11.85¡¡7.06¡¡10.54¡¡7.83
6MO¡¡11.16¡¡6.72¡¡10.33¡¡7.76
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡14.60¡¡16.48¡¡12.11
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