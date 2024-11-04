¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥¢ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×²¬»³¤Î³¹¤ò¥¢ー¥È¤ÇºÌ¤ë¡¡¥¸¥ã¥º¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É24Æü¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³¤Î³¹¤¬¥¢ー¥È¤ËºÌ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥¢ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥Ð¥ë2024¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ½Ä®¾¦Å¹³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥¢ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡×²¬»³¤Î³¹¤ò¥¢ー¥È¤ÇºÌ¤ë¡¡¥¸¥ã¥º¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤É24Æü¤Þ¤Ç¡Ú²¬»³¡Û
µîÇ¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥¢ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡£¡ÖÊ¸²½·Ý½ÑÅÔ»Ô¡¦²¬»³¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²¬»³¤Î³¹¤ò¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸²½·Ý½Ñ¡áARTS¤ÇºÌ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó´ü´Ö½éÆü¤Î¤¤ç¤¦(4Æü)¡¢²¬»³»ÔËÌ¶è¤ÎÉ½Ä®¾¦Å¹³¹¤Ç¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢5ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í²¬»³Ê¸²½·Ý½ÑÁÏÂ¤¡¡¹â¼¡½¨ÌÀÀìÌ³Íý»ö¡Ë
¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤Ï¤êÊ¸²½·Ý½Ñ¤Ç¡¢¿Í¤¬½¸¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤«¤é²¿¤«»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë°ì¤Ä¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¤ª¤«¤ä¤Þ¥¢ー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ïº£·î24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¬»³»ÔÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç¥¸¥ã¥º¥³¥ó¥µー¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£