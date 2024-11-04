¡ÚÌ¡²è¡Û°û¤ß²ñµ¢¤ê¤Î¥¢¥é¥µ¡¼ÃË¡£È¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Î»þ¡×¤Î¥»¥Õ¥ì¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¡ÙÂè3ÏÃ¢
¡Ò¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖºÇ¹â¤ÎÈà»á¡×¤Î¾ò·ï¤È¤Ï¡© 10Ç¯´ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÈÅú¤¨¡É¡Ø¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¡ÙÂè3ÏÃ¡¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡ÒÂè3ÏÃ¢¤Ç¤¹¡£Âè3ÏÃ¡¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡ÚÁ°²ó¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¡×Âè3ÏÃ¡
¡¡¥¯¥ºÃË¤Î¡É¿Í´ÖÀ¡É¡Ä¡Ä¡©
¡¡Âç¹¥¤¤ÊÈà½÷¤¬µï¤ë¤Î¤Ë¥»¥Õ¥ì¤òºî¤ë¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¤Î¿´¶¤Ï¡Ä¡¢°Õ³°¤È¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥Þ¥µ¥à¥Í·¯¡×
¡ãËè·îÂè1¡¦3·îÍË17¡§00¹¹¿·¡ª¡ä
¡ÒÂè3ÏÃ¢¤Ç¤¹¡£Âè3ÏÃ¡¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ó
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«Ê¬¤ÏÏ¢ºÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´´¶ÁÛ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïbuncomi12@es.bunshun.co.jp¤Þ¤Ç¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï11·î18Æü¡Ê·î¡Ë17:00¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥è¥Í¥Þ¥¤¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë