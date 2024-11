ÂçÅýÎÎÁª¡È¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡É¤Ï¥Ï¥ê¥¹»á»Ù»ý¡¡·ãÀï½£¥È¥é¥ó¥×»á¥ê¡¼¥É¤â¡Ä°ÛÊÑ

ワールドシリーズを制し地元ロサンゼルスで36年ぶりの優勝パレードを行ったドジャースの選手たち。

彼らは2025年の春までにホワイトハウスを訪問予定です。

その時、大谷翔平選手らを迎える次のアメリカ大統領を決める選挙が、いよいよ日本時間の5日夜から始まります。

最新の情勢では、民主党のハリス副大統領と共和党のトランプ前大統領の支持率が拮抗。

勝敗を左右するとされる7つの激戦州のうち5つの州で、トランプ氏がわずかにリードする状況です。

選挙戦最後の日曜日となった3日、民主党のハリス副大統領は、激戦州の1つで自らがわずかにリードするミシガン州で演説を行いました。

民主党・ハリス副大統領:

私たちは後戻りしない。なぜなら私たちの戦いは未来のための戦いだからだ。

さらに、「恐怖と分断にかられた10年間の政治に終止符を打つチャンスが訪れている」とも訴えたハリス氏。

ここに来て強力な援軍も集結しています。

ロバート・ダウニーJr.さん:

カマラ・ハリスにはキャッチフレーズが必要だと思う。

クリス・エヴァンスさん:

ちょっと思いついたんだけどこれはどう?“I can do this all day!”(まだやれるぞ)。

ハリス氏の応援について話し合っているのは、俳優のロバート・ダウニーJr.さんら映画「アベンジャーズ」シリーズの俳優陣。

シリーズ出演者の1人、スカーレット・ヨハンソンさんの提案を受け、ハリス氏支持を呼びかける動画を公開したのです。

また、彼らと同じくハリス氏支持を表明したのが、映画「ターミネーター」などで知られる俳優、アーノルド・シュワルツェネッガーさんです。

2003年に共和党からカリフォルニア州知事選に出馬し当選したシュワルツェネッガー氏。

しかし今回は、民主党のハリス氏を支持するとSNSで明かしました。

シュワルツェネッガー氏:

国を前進させるためには、ハリス氏とウォルズ氏(副大統領候補)に投票することだ。

ハリス氏には予想外の追い風も吹いています。

2016年と2020年の大統領選でトランプ氏が圧勝していたアイオワ州の調査で、ハリス氏のリードが明らかになったのです。

この調査結果に対しトランプ氏は、激戦州の1つペンシルベニア州でこう反論しました。

共和党・トランプ前大統領:

世論調査は、あそこにいる一部の記者たちと同じくらい腐っている。彼らは世論調査を操作できる。操作してそれを自慢する。アイオワ州では私が10ポイントリードしているという世論調査もある。私の敵の1人が世論調査を発表したところ、私は3ポイント差にまで落ちた。彼らは偽の世論調査を発表した。考えてみろよ、私が3ポイント差で負けている。アイオワ州で選挙直前にだぞ。

トランプ氏はまた、南部の激戦州ノースカロライナ州でも「全てはアメリカ第一だ」と強調し、支持を訴えました。

共和党・トランプ前大統領:

我々がすべきことは火曜日に投票所に行って投票!投票!投票するだけだ。我々は勝つだろう。

大谷選手らドジャースの優勝報告を受けるホワイトハウスの次なる主は誰になるのでしょうか?