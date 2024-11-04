Ž¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤¿¤¤Ž£¾åÅÄÅí»ÒÁª¼ê¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥í³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½
·§ËÜ»Ô½Ð¿È¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¾åÅÄÅí»ÒÁª¼ê¤¬³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÄÅí»ÒÁª¼ê¤Ï3Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£2005Ç¯¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Ž¢¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ20Ç¯¡£2024Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿Â¤ò°ìÃ¶»ß¤á¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž£¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î·§ËÜ¤Ç½éÍ¥¾¡¡£°ÊÍè¡¢ÄÌ»»17¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿¾åÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢Ž¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤¿¤¤Ž£¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£