ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニーデザイン「デニムジャケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「デニムジャケット」ミッキーマウス

© Disney

価格:9,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

前:中央ボタン留め、左右ポケット、両脇ポケット

裏地なし

<織物>綿100%(デニム)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

映画『蒸気船ウィリー』デザインのデニムジャケット。

シンプルなデザインにステッチを効かせたジャケットで、濃いめのデニムにキャラクターの刺繍が映えます!

身生地は綿100%デニム素材を使用しています。

© Disney

胸ポケットにはさりげなく刺繍も☆

船の舵と、『蒸気船ウィリー』の劇中に登場するあのオウムの刺繍が施されています。

© Disney

背中にはインパクトたっぷりな「ミッキーマウス」の刺繍が◎

笑ったり、驚いたり、表情豊かな「ミッキーマウス」の姿に、ロゴもあしらわれています。

着こなしやすく、カジュアルコーデで活躍するアウター。

背中の刺繍がインパクト抜群な、ディズニーデザイン「デニムジャケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

