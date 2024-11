ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、一面キャラクターのキュートな総柄がプリントされた、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのごろ寝マット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのごろ寝マット」

© Disney

価格:5,990円(税込)

サイズ:約65×150cm

品質:【側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%(固わた入り)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

サッと広げるだけでお昼寝スペースが完成する、ごろ寝マット。

側地はなめらかな肌触りのマイクロファイバー素材を使用しています!

また、使わないときは丸めて収納しておくことも◎

ラインナップは『アナと雪の女王』、『トイ・ストーリー』の2種類です。

アナと雪の女王

© Disney

『アナと雪の女王』デザインのごろ寝マット。

くすみがかったブルーが基調で、一面には「エルサ」と雪だるま「オラフ」の姿が☆

さらに雪の結晶なども散りばめられ、作品の世界観でいっぱいです。

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインのごろ寝マット。

デフォルメタッチで表現された「ウッディ」、「バズ・ライトイヤー」、「ジェシー」、「エイリアン」、「ハム」、そして雲のアートがポップでかわいさ満点◎

今にも「ウッディ」たちの楽しそうな声が聞こえてきそうです。

© Disney

<素材アップ>

しっかり中わた入りでフローリングの上でも快適!

© Disney / Pixar

使わないときは丸めて収納できて移動もラクにできます。

好きなキャラクターで選ぶのも楽しい!

一面キャラクターのかわいい総柄がプリントされた、ディズニーデザイン「マイクロファイバーのごろ寝マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 使わないときは丸めて収納!ベルメゾン ディズニー「マイクロファイバーのごろ寝マット」 appeared first on Dtimes.