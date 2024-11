ロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・ヤンキースの名門対決となった今季のワールドシリーズ。4勝1敗でドジャースの勝利で幕を閉じたのだが、最終戦直後のある写真が世界中で大きな話題になっている。

1枚の写真をXで投稿したのは、米ワシントン・ポストのチェルシー・ジョーンズ記者。ジョーンズ記者は「Dave Roberts and Aaron Boone share a long hug in the hallway.(ロバーツとブーンが廊下で長い抱擁をかわす)」として、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督とヤンキースのアーロン・ブーン監督、両指揮官がスタジアムの通路で抱擁をかわす写真を紹介した。

年齢の近い2人は、大学時代からのライバル関係で、プロ入り後も何度も対戦を重ねてきた。今ではお互い名門球団を率いる立場になりながらも、オフにはゴルフを楽しむ仲だという。

この投稿にSNSでは「これは胸アツ」「やばっ泣ける」「とてもいい写真」「名門球団を率いる監督同士だからこそわかるものがあるだろうな」「映画のラストシーンみたい」「ステキすぎる」「涙が止まりません」「廊下ってところがまた泣けてくる」などの声が寄せられた。