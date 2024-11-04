¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡¦Æ®¾º´¡¹ÌÚ¾¼É§ÇÕ¡ÛÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦»³ÅÄÍÇÊ¿¤¬Æ®¾ÇÕ£³£Ö¤ØÇ³¤¨¤ë¡ª
¡¡ÉðÍº¶¥ÎØ£Æ£±¡Ö¶å¥¹¥Ý¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡¡ÆüËÜÌ¾ÎØ²ñ¥«¥Ã¥×¡¡Âè£±£³²óÆ®¾º´¡¹ÌÚ¾¼É§ÇÕ¡×¤Ï£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Á°¸¡Æü¤Î£´Æü¤ÏÂè£·²ó¤ÈÂè£¹²ó¤ÎÇÆ¼Ô¤Çº£³«ºÅ¤âÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÍÇÊ¿¡Ê£³£¶¡áº´²ì¡Ë¤é»²²ÃÁª¼ê¤ÏÁ°¸¡ºî¶È¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ËÜÈÖ¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î»³ÅÄ¤ÏÁ°²óµþ²¦³ÕµÇ°¤ò¡ÖÂÎÄ´¤ò¾¯¤·Êø¤·¤Æ¡×¤ÈÂç»ö¤ò¼è¤Ã¤Æ·ç¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¾®ÁÒ£Ç£±¶¥ÎØº×¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌïÉ§£Ç£±𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¤ÏÆó¼¡Í½Áª¤Ç£±Ãå¤â½à·è¾¡¤Ç»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¶á¤Î¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ°¤±¤¿¤¬¡¢Îý½¬¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤ê¡¢»î¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¿©À¸³è¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï·Ú¥®¥¢¤òÂ¿¤á¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¡£°ì²ó¼ÂÀï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Îý½¬¤Ï¶¯¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Î»ØÄêÎý½¬¸å¤Ë¤ÏàÆ®¾á£Ô¥·¥ã¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¸¡¼Ö¾ì¤Ø»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£²áµî£²ÅÙÀ©¤·¤¿¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤«¤±¤ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ÎÉ½¤ì¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡½éÆüÆÃÁª£±£²£Ò¤Ï¾¾ËÜ½¨Ç·²ð¡½°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤Î£³ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¶å½£¤Ç¾å°ÌÆÈÀê¤·¤Æ¤³¤Î¥ì¡¼¥¹£³£Ö¤Ø¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤ë¡£