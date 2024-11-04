¶È³¦¤ÎÂçÊª¤¬¹û¤ì¤¿¡Ä¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¡ÙÍ¥¾¡¤ÎÃæÂ¼Íåº»¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯É¬»ê¤Î¥ï¥±¡×
¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¶µ¼¼¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤òÅ¸³«
ËÜÅö¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·»Ï¤á¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÂ¼Íåº»¡Ê¤Ê¤«¤à¤é¤ê¤µ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¡£
ËÌ³¤Æ»·ÃÄí»Ô½Ð¿È¤Î39ºÐ¡£15ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢16ºÐ¤«¤éÅìµþ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¡¢¹â¹»¤Î£³Ç¯´Ö¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ä»£±Æ¤ÎÅÙ¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤éÅìµþ¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¡£
¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ£·Ç¯´Ö¤Î·ÝÇ½À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥¡¼Êì¹»¤Ëµ¢¤ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸ùÌ¾¤¬ÄÔ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¡¢22ºÐ¤Ç°úÂà¤·»¥ËÚ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆ»¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤è¤¦¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ Åö»þ¤Ï
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÌ¤Îý¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¡×
¤ÈÏÃ¤¹ÃæÂ¼¤µ¤ó¡£¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¶¯¤ß¤Ç¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¶µ¼¼¡¢Ë¬Ìä²ð¸î»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£»ö¶È¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬Ì¢±ä¡£»ö¶È¤Ï¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó£±Å¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶»¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢É½¸½¤¹¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¡£
¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸µ¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ÎÀ©ºî¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤À¤Ã¤¿S¤µ¤ó¡£¤³¤Î¿Í¤Ï¥ª¥ì¤Î·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼»þÂå¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î·ÏÎó¶É¡ØSTV»¥ËÚ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡Ù¤Î¼ÒÄ¹¤ò¶Ð¤á¾å¤²¤¿¿Í¤À¡£
¤¤Ã¤«¤±¤ÏÃæÂ¼¤µ¤ó¤¬S¤µ¤ó¤Î±üÍÍ¤ÈÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£ ±üÍÍ¤Ï¸µ¡¹¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ËºßÀÒ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÈËÌ³¤Æ»¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡É¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤¹¤ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±øÀ÷¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èþ¤·¤¯Êâ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î´Ä¶¤ò¡ÈÀ°¤¨¤ë¡É°Õ¼±¤â»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿S¤µ¤ó¤Ï¡¢Èà½÷¤ò±üÍÍ¤Î²ñ¼Ò½êÂ°¤È¤·¡¢Æ±»þ¤ËÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÃæÂ¼¤µ¤ó¤ò¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ò¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¼êÏÓ
¤Á¤Ê¤ß¤ËS¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤ò¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¡¢¡Ø¸á¸å¤Ï¡û¡û¤ª¤â¤¤¥Ã¤¤ê¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î»Ê²ñ¤ËÈ´Å§¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¡È¶È³¦¤ÎÂçÊª¡É¤Ç¤¢¤ëÈà¤¬ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¥Û¥ì¹þ¤ó¤Ç¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥¹À¤³¦Âç²ñ¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸«»ö¤ËÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î±É¸÷¤òÄÏ¤ó¤À¡£
¡Ö¡È½÷À¤Ï²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ±¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦»Ñ¤òÅÁ¤¨¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤ì¤È¡¢¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Î¿©Ê¸²½¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹ º£¸å¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ð±é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ºÆ¤Ó·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ÏÂç¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¼Â¸½À£Á°¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡É¤È¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÊõÃµ¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç³Ú¤·¤¤¡£µ¤¤Å¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éËÜÅö¤Î¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¤È¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿¡¼À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Çµã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤ÇÌ´¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¤¹¤Ç¤Ë»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤ä´ë¶È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£11·î30Æü³«ºÅ¤Î¡ØSEIBUEN KEIRIN ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°2024¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»Å»ö¤âÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥È´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡½¡½¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÐÀîÉÒÃË¡Ê·ÝÇ½¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë