¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¾­´ý¤ÎALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾­Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë¤Ï4Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¾­´ý²ñ´Û¤ÇÄ©Àï¼Ô·èÄê¥ê¡¼¥°¤Î1¶É¤ò¹Ô¤¤¡¢Àè¼ê¤ÎÀ¾ÅÄÂóÌé¸ÞÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê30¡Ë¤ò73¼ê¤Ç²¼¤·¡¢4¾¡1ÇÔ¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï³«Ëë4Ï¢ÇÔ¤Ç¥ê¡¼¥°´ÙÍî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Î¾¡ÇÔ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£

¡¡À¾ÅÄ¡¡ÂóÌé¸ÞÃÊ¡¡4¾¡1ÇÔ

¡¡¶áÆ£¡¡À¿Ìé¼·ÃÊ¡¡3¾¡1ÇÔ

¡¡±ÊÀ¥¡¡ÂóÌð¶åÃÊ¡¡2¾¡1ÇÔ

¡¡¹­À¥¡¡¾Ï¿Í¶åÃÊ¡¡2¾¡2ÇÔ

¡¡¿û°æ¡¡ÎµÌéÈ¬ÃÊ¡¡2¾¡2ÇÔ

¡¡±©À¸¡¡Á±¼£¶åÃÊ¡¡1¾¡3ÇÔ

¡¡º´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡¡¡¡¡¡4ÇÔ

¡¡¥ê¡¼¥°¤Î¼¡¶É¤Ï11Æü¤Î¿û°æ¡½¶áÆ£Àï¤È±ÊÀ¥¡½º´¡¹ÌÚÀï¡£