´Ú¹ñÂåÉ½GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Ë°Ì´ºÆ¤Ó¡¡¡Èº£Ç¯2ÅÙÌÜ¡É¤ÎÁ°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö
¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ö¤Ï3Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½GK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤Î±¦¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡£2022Ç¯²Æ¤Î¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ö°ÜÀÒ¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢ÄÌ»»64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤â¼é¸î¿À¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç±¦¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¡£8·î¤Î¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤òÄË¤á¤Æ¡¢ºÆÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¤Ë¤â10·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥±¥¬¤Ç11·î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¡£°Ì´ºÆ¤Ó¤Î34ºÐGK¤À¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤Ê¤ë¤«¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¤«¤Ä¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡£2022Ç¯²Æ¤Î¥¢¥ë¡¦¥·¥ã¥Ð¥Ö°ÜÀÒ¤«¤é¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢ÄÌ»»64»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤â¼é¸î¿À¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç±¦¥Ò¥¶Á°½½»ú¤¸¤óÂÓ¤òÃÇÎö¡£8·î¤Î¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°³«Ëë¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤òÄË¤á¤Æ¡¢ºÆÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂåÉ½¤Ë¤â10·î¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥±¥¬¤Ç11·î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éÍîÁª¡£°Ì´ºÆ¤Ó¤Î34ºÐGK¤À¤¬¡¢´°Á´Éü³è¤Ê¤ë¤«¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é