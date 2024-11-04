¡Ö°éÀ®¤Ç»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×8·î¤Ë±¦Â¼ó¼ê½Ñ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¡¢°úÂà¤â¤è¤®¤ëÃæ¤Ç°éÀ®ÂÇ¿Ç¤ËÁ°¸þ¤
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀî¸¶ÅÄ½ãÊ¿ÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÍèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Àî¸¶ÅÄ¤Ï³«ËëÁ°¤Î2·î¤Ë±¦Â¼ó¤òÄË¤á¡¢8·î¤Ë¼ê½Ñ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï°éÀ®¤Ç¤ÎºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Öº£Ç¯1Ç¯¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°éÀ®¤Ç»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò°úÂà¤â¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ç¤é¤º¤±¤¬¤ò¼£¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£