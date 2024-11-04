ÃçÌîÂÀ²ì¡¢¡ÈÆóÀ¤ÇÐÍ¥¡É¤¬·ù¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¤ÎÂ¸ºß¡£¼Â¤Ï32Ç¯Á°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÍÌ¾ÇÐÍ¥
11·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿ÍÀ¸¤Î¸å²ù¤Ï¡Ö¤ª¶â¡×¡Ö°å¼Ô¡×¡Ö¿Í´Ö´Ø·¸¡×¡£¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡ÙÃø¼Ô¤¬Äó¸À¤¹¤ë¡È¸å²ù¤·¤Ê¤¤Ï·¸å¡É¤Î¥Ò¥ó¥È
º£¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë±éµ»ÇÉÇÐÍ¥¤ÎÃçÌî¡£
º£Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤ò±é¤¸ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÈÊì¤Ø¤Î¿Æ¹§¹Ô¡É¤À¤Ã¤¿¡©
ÃçÌî¤ÎÉã¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÌî±ÑÍº¡£
32Ç¯Á°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡Ù¤Ç¥Á¥ç¥íÌò¤ò±é¤¸°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¤À¤¬¡¢ÆóÀ¤ÇÐÍ¥¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿ÃçÌî¤Ï¡¢Éã¤Î¤³¤È¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·Éã¤Ï¡Ä¡£
¼Â¤Ï30Ç¯Á°¡¢Åö»þ29ºÐ¤À¤Ã¤¿Éã¤¬¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃçÌî¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¤ÎÈ¯¸À¤È¤Ï¡©
ÃçÌî¤¬ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È¥·¥ó¥¯¥í¥Ê¥¤¥º¥É¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¸½ºß31ºÐ¡£¤½¤ÎÁÇ´é¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï¹õÌøÅ°»Ò¤«¤é¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¡£