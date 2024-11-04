¥Ð¥¹¥±¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©½÷»Ò¤ÏÀº²Ú½÷»Ò¤¬2Ç¯¤Ö¤êÄºÅÀ¡¡Á´¹ñÁíÂÎ4¶¯¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬ÇË¤ë
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Í½Áª¤Ï4Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¤ÇÃË½÷¤Î·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤ÏÀº²Ú½÷»Ò¤¬Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤ò73¡½55¤Ç²¼¤·¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Àº²Ú½÷»Ò¤Ï¼ç¾¤ÎÀ¶Æ£Í¥°á¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È2ËÜ¤ò´Þ¤à22ÆÀÅÀ¡¢¥¬¡¼¥É¤ÎÃæ³ø¸÷Íè¡ÊÆ±¡Ë¤¬Æ±1ËÜ¤Î20ÆÀÅÀ¤ÈÌöÆ°¡£8·î¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ4¶¯¤ÎÅì³¤ÂçÊ¡²¬¤Ë²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤Ï¤È¤â¤ËÆ±ÁíÂÎ4¶¯¤ËÆþ¤Ã¤¿Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈÊ¡²¬Âè°ì¤¬·ãÆÍ¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊ¡²¬¤«¤é¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×½Ð¾ìÏÈ¤ÏÃË½÷³Æ2¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢°Ê¾å4¹»¤¬¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ12·î23Æü³«Ëë¤ÎËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê»³ºêÀ¶Ê¸¡Ë