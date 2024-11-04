¡Ö¤³¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó»ô¤¤¤¿¤¤¡×ºÚ¡¹½ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¶¦±éÇÐÍ¥¤òàÄà¤ê¾å¤²á¼Ì¿¿¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Ï¤Ã¡Ä¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÆ¬¤ÎÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó‼️¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎºÚ¡¹½ï¤¬Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥É¥é¥Þ¶¦±é¼Ô¤òàÄà¤ê¾å¤²¤ëá¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡ÖÌµÇ½¤ÎÂë¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï)¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¼ÒÄ¹¤Î¥Í¥³¥«¥Ö¥ê¤òÇÒ¼Ú¡£Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿?¡¡±öÌî±Íµ×¤µ¤ó¤È¡¢Ç¤ò¤¢¤ä¤¹ºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÇ¤ÎÈï¤êÊª¤ä¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿±öÌî±Íµ×¤È¡¢Ç¤¸¤ã¤é¤·¤ò»ý¤Ã¤¿ºÚ¡¹½ï¤¬ÂÐÌÌ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±öÌî¤Ï»ÅÁð¤Þ¤Ç¤âÇ¤ËÊ±¤·¡¢ºÚ¡¹½ï¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç±é¤¸¤ë°ì¸«ÍÇ½¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÌò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÇÇ¤¸¤ã¤é¤·¤ò¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃ¦ÎÏ·Ï¤ª»Å»ö¥³¥á¥Ç¥£¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ÐÍè±É¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¤Á¤ç²Ä°¦¤¹¤®¤Ê¤¤??¤ªÆó¿Í¤µ¤ó¡Ä¡×¡Ö¤Ï¤Ã¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡×¡Ö±Í¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤À¤·¡¢¤Þ¤µ¤«Ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó‼️¡×¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹❤️¤³¤Î¥Í¥³¤Á¤ã¤ó»ô¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖºÚ¡¹½ï¤µ¤ó¤Þ¤¸ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¡ÖÍèÀ¤¤ÏÑÛ¤È¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ºÚ¡¹½ïÍÍ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£