50Âå¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¡ÖÇòÈ±À÷¤á¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªµ¤»ý¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤ÇÇº¤ß¤â¡Ä¡ã¥Þ¥ó¥¬¡Ö50Âå¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡×Âè5ÏÃ¡ä
¥¨¥Ã¥»¥¤¥Þ¥ó¥¬¡Ø40Âå¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¥Õ¥«¥¶¥ï¥Ê¥ª¥³¤µ¤ó¤¬50Âå¤ËÆÍÆþ¡£¡Ö50Âå¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤±¤ÉÁ°¸þ¤¤ËÊë¤é¤½¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÇòÈ±À÷¤á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
50Âå¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÇòÈ±À÷¤á
¡ÚÅÐ¾ì¿ÍÊª¡Û¥Õ¥«¥¶¥ï¥Ê¥ª¥³¡§¥¢¥é¥Õ¥£¥Õ¤ÎÌ¡²è²È¡£²ÃÎð¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÉÁ¤¯ ¥Ï¥Ã¥Á¡¼¡§É×¡£3ºÐÇ¯²¼¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤ËÅÐ¾ì¡£¶ËÅÙ¤ÎÎä¤¨À¤Ç¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È²»³Ú¤È¿²¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Ò¥²Ã¦ÌÓ