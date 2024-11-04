¡Úµð¿Í¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Î½©µ¨Îý½¬¤Ë£²£°£°£°¿Í¡¡Ï¢Æü¤ÎÂç´Ñ½°¡¡ÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤â
¡¡µð¿Í¤Ï£´Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¼ã¼ê¼çÂÎ¤Î½©µ¨Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£³Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢²÷À²¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢Á°Æü£³Æü¤ËÂ³¤¤¤ÆÌó£²£°£°£°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¥Ó¥Ã¥·¥êËä¤Þ¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤é¹ÔÎó¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Æ¥é¥ó¼çÎÏ¤Ï¼«¼çÄ´À°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎÎý½¬¤Ï¼ã¼ê¼çÂÎ¡£¤³¤ÎÆü¤Î£±·³Îý½¬¤Ë¤ÏÀÖÀ±¡¢Âç¹¾¡¢°ËÆ£¡¢ËÙÅÄ¡¢µþËÜ¡¢»³ÅÄ¡¢ÉÙÅÄ¡¢±àÅÄ¡¢ÀéÍÕ¡¢»³À¥¡¢·´¡¢ÌçÏÆ¡¢Àô¸ý¡¢ÁýÅÄÎ¦¡¢½©¹¡¢ÃæÅÄ¡¢ÅòÀõ¡¢¥Æ¥£¥Þ¡¢Ãæ»³¡¢ºû¸¶¡¢¥ª¥³¥¨¡¢ÀõÌî¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡Ìî¼ê¤Ï¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤â¹Ô¤ï¤ì¹¥¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£