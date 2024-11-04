¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¸µ¥É¥é1¤ÎÉ÷´ÖµåÂÇ¤¬ÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¡¡ÆþÃÄ»þ¤ËÇØÈÖ¹æ1¡¡Íèµ¨¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤«
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÉ÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¡¢Íèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¡¦¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢ÂçÌÀºù¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç2022Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£ÇØÈÖ¹æ1¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï±¦Éª¤ÎÄ¥¤ê¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ï¹ø¤òÄË¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Ëµã¤¤¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°6»î¹ç¤ËÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦40¡¢¾¡ÇÔ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤Ï°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£