²¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÌ¿Í¡¢³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ¤ò¸íÇ§ÂáÊá¡¡3»þ´Ö¸å¤Ë¼áÊü¡¡·Ù»ëÄ£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï4Æü¡¢¥È¥ë¥³¹ñÀÒ¤Î30Âå¤ÎÃËÀ¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿¤Ç¸í¤Ã¤ÆÂáÊá¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë¼áÊü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ°èÁíÌ³²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢4¡Á5¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤È¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÆþÅ¹¤ò½ä¤ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿¿·½É½ð°÷¤Î1¿Í¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³´é¤ò²¥¤é¤ì¡¢·Ù»¡´±¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¸áÁ°1»þ10Ê¬¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÉÕ¶á¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¸áÁ°4»þ20Ê¬¤Ë¼áÊü¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Î½ð°÷¤â¤³¤ÎÃËÀ¤¬²¥¤Ã¤¿¤«³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤ÆÂáÊá¤·¤¿Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¿´¤è¤ê¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¡¢»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¡ÊµÈÂ¼½Ù¡Ë