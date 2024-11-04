¡ÚÂ®Êó¡ÛJR¿À¸ÍÀþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡Ö°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ¡×¿Í¿È»ö¸Î¤Î±Æ¶Á
¡¡10·î4Æü¸á¸å2»þ40Ê¬²á¤®¡¢JR¿À¸ÍÀþ¤Î¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤ÇÎó¼Ö¤¬¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ö°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ±Ø´Ö¡×¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4Æü¸á¸å2»þ40Ê¬¤¹¤®¡¢¿À¸ÍÀþ¤Î¾å¤ê²÷Â®ÅÅ¼Ö¡Ê²Ã¸ÅÀîÈ¯ÊÆ¸¶¹Ô¤¡Ë¤¬¿ÜËá³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤ØÆþ¤ëºÝ¡¢ÀþÏ©Æâ¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¿ÍÊª¤òÇ§¤á¤¿¤¿¤á¡¢±¿Å¾»Î¤¬Èó¾ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢°²²°¡ÁÀ¾ÌÀÀÐ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ºÆ³«¤Ï¡¢¸á¸å3»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£