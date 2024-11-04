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Le barber d¡ÇEden Hazard a voulu lui faire un prank en lui mettant un maillot de Tottenham !— SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 3, 2024
Le Belge n¡Ça pas apprécié. pic.twitter.com/xy9qIupVql