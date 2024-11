プレミアリーグ第10節の注目カードであったマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーの一戦は両者譲らず、1-1のドローで幕を閉じた。



そんなこの試合で大きな注目を集めているのが後半ATのリサンドロ・マルティネスのコール・パルマーへのタックルだ。パルマーの膝の高さまで足が上がった危険なタックルではあったが、VARでも確認の結果マルティネスにはイエローカードという判定が下された。





Lisandro Martinez escaped a red card for this challenge on Cole Palmer.



Correct decision? pic.twitter.com/UKvTur6H4b