ÇÏ¹þ¼ÖÎ¾¸¡½¤¾ì¤Ç¡ÖÅÔ±Ä¥Õ¥§¥¹¥¿¡×2024Ç¯¤â³«ºÅ¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¹©¾ìÆâ¸«³Ø¤â
ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï2024Ç¯11·î30Æü(ÅÚ)¤Ë¡ÖÅÔ±Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2024 inÀõÁðÀþ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¡ÖÀ¾ÇÏ¹þ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬¡¢ÂçÅÄ¶èÆîÇÏ¹þ¤ÎÇÏ¹þ¼ÖÎ¾¸¡½¤¾ì¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÏÅÔ±ÄÀõÁðÀþ¤Î¼ÖÎ¾Àö¾ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ÖÆâ¤«¤é¸«³Ø¤Ç¤¤ëÀö¾ô¼ÖÂÎ¸³¡ÊÀèÃå5,000Ì¾¤ËÅÅ¼Ö¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ë¡¢ÀõÁðÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤Î»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î»öÁ°¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»ÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÀõÁðÀþ¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾Âæ¸«³Ø¤äÊÝ¼éÍÑ¼Ö»î¾èÂÎ¸³¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç¹¾¸ÍÀþ¤ÎÅÀ¸¡¼ÖÎ¾¤ò¾å¤«¤é¤â²¼¤«¤é¤â¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡¢±¿Å¾Âæ¸«³ØÉÕ¤¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¡¢¡Ö¹©¾ìÀøÆþ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Þ¤¿¤Ï»Ò¶¡¤Î¤ß¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£Ç¯100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÔ±Ä¥Ð¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢¡ÖÂçÅÄ¶è¤Î¤¤¤Ã¤Ô¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÂçÅÄ¶è¤«¤é¤Î°û¿©Å¹½ÐÅ¹¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»öÁ°¿½¹þ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ18Æü¤Þ¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£