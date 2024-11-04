¤¤¤Ä¤«ÁÇÅ¨¤Êº§Ìó¼Ô¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤â4ÅÙ¤Îº§ÌóÇË´þ¤ÇÄü¤á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¿Ëå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢½Ã¤Ê²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿£
¡ØËå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢½Ã¤Ê²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤È¤·¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡Ù¡ÊÀ±Àî¤¤Å¤¡§¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢ºù°æÍª¡§¸¶ºî¡¢É¹Æ²¤ì¤ó¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/°ì¿×¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û»Ð¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥â¥Î¤òÍß¤·¤¬¤ëËå¤«¤é4 ÅÙ¤âº§Ìó¼Ô¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢°¤¤±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Çì¼ßÎá¾î¡¦¥³¡¼¥Ç¥ê¥¢¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤Èº§Ìó¼Ô¤¬Ëå¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢·ëº§¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤À¤í¤¦¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÉñÆ§²ñ¤Ç½é¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Âè2²¦»Ò¡¦¥ì¥ª¥ó¥Ï¥ë¥È¤Ï¡¢Èþ¾¯½÷¤ÎËå¤è¤ê¥³¡¼¥Ç¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£ÅÁÀâ¤ÎÀ»½Ã¤Ç¤¢¤ë»â»Ò¤ÎÎÏ¤ò½É¤·¤¿²¦»Ò¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îµáº§!? Èà¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ç¥ê¥¢¤¬»ý¤ÄÆÃÊÌ¤ÊÆ÷¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª ¶ìÏ«ÀÎá¾î¤È»â»Ò²¦»Ò¤ÎÅ®°¦¥é¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡ØËå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢½Ã¤Ê²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤È¤·¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØËå¤Ëº§Ìó¼Ô¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢½Ã¤Ê²¦»Ò¤Ëµáº§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Á¤Þ¤¿¤¿¤Ó¤È¤·¤ÆÅ®°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
©À±Àî¤¤Å¤¡¦ºù°æÍª¡¦É¹Æ²¤ì¤ó¡¿°ì¿×¼Ò
©À±Àî¤¤Å¤¡¦ºù°æÍª¡¦É¹Æ²¤ì¤ó¡¿°ì¿×¼Ò
©À±Àî¤¤Å¤¡¦ºù°æÍª¡¦É¹Æ²¤ì¤ó¡¿°ì¿×¼Ò