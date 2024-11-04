¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¡×¡¡£±£¹Ç¯¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤á¤°¤ëÁÊ¾Ù¡ÖÏÂ²ò¤Ë¤è¤ê±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¡×¤Î¥Ù¡¼¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦£Î£Á£Ô£Ã£È£É£Î¤¬£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¥®¥¿¡¼¡¦£Ä£Á£É£Ô£Á¤ò¤á¤°¤ëÁÊ¾ÙÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Á£Ô£Ã£È£É£Î¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢±É´î¡¢£Ë£Á£Ú£Õ£Í£Á¡¢£Î£Á£Ô£Ã£È£É£Î¡¢½ß»Î¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£´¿Í¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤È¤·¤¿À¼ÌÀ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡Ö²æ¡¹£´¿Í¤Ï£²£°£±£¹Ç¯¤«¤éÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¡¢£Ä£Á£É£Ô£Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÈÌ¡¢¤½¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÏÂ²ò¤Ë¤è¤ê±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£µÇ¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¡¢²ò»¶¤È°ì»þÅª¤ÊºÆ·ëÀ®¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¥Ð¥ó¥É¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï±É´î¡¢£Ë£Á£Ú£Õ£Í£Á¡¢£Î£Á£Ô£Ã£È£É£Î¡¢½ß»Î¡¢£Ä£Á£É£Ô£Á¤Î£µ¿Í¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢£Ó£É£Á£Í¡¡£Ó£È£Á£Ä£Å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢±É´î¡¢£Ë£Á£Ú£Õ£Í£Á¡¢£Î£Á£Ô£Ã£È£É£Î¡¢½ß»Î¤Î£´¿Í¤Î¤ß¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ï¡Ö£±¡¿£³¤Î½ã¾ð¤Ê´¶¾ð¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥·¥ã¥ë£Ì£Ï£Ö£Å¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢£Ä£Á£É£Ô£Á¤Ï£´Æü¸á¸å£²»þ¸½ºß¤Ç¡¢ÁûÆ°¤Ë¸ÀµÚ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£