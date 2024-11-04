¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×»Ô¾ìµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ä¥¹¥¤ー¥ÄÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡¡¡ÈÔä¾Æ¤°ò¡ÉÀìÌçÅ¹¥ªー¥×¥ó
½©¤ÎÌ£³Ð¤Î°ì¤Ä¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤¬¼ý³Ï¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡×»Ô¾ìµ¬ÌÏ³ÈÂç¡Ä¥¹¥¤ー¥ÄÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡¡¡ÈÔä¾Æ¤°ò¡ÉÀìÌçÅ¹¥ªー¥×¥ó
ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»ÔÂçÌîÄ®¤Ë¹¤¬¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈª¡£°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÏÇÝÎò10Ç¯¤Î¸åÆ£Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µîÇ¯¤è¤ê¤â¿ô¤òÁý¤ä¤·¡¢5·î¤«¤é¿¢¤¨¤¿¤ª¤è¤½6ËüËÜ¤ÎÉÄ¤Ï¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
JA¤ª¤ª¤¤¤¿Ë¸åÂçÌî´Å½óÉô²ñ ¸åÆ£ËÉô²ñÄ¹¡§
¡ÖÂçÊ¬¸©¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ÅÂÀ¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¤ª°ò¤Ç¡¢¸µ¤Ï¹È¤Ï¤ë¤«¤Ç¤¹¡×
º£Ç¯¤ÏÀ¸°é¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÅ¬ÅÙ¤Ê¿åÊ¬¤äÃÈ¤«¤µ¤«¤é¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¼ý³ÏÎÌ¤Ï¤ä¤äËºî¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¤è¤½3¥È¥ó¤Î¹È¤Ï¤ë¤«¤¬¼ý³Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÈ¬¿Òµ¼Ô¡Ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ë¼ê¤Ç¼ý³Ï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
Äã²¹½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¡Ö´ÅÂÀ¤¯¤ó¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿°ò¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤äÇ»¸ü¤Ê´ÅÌ£¤¬¿Íµ¤¤ÇÇ¯¡¹¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¡£½Ð²Ù¤Ï12·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢´ØÀ¾¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JA¤ª¤ª¤¤¤¿Ë¸åÂçÌî´Å½óÉô²ñ ¸åÆ£ËÉô²ñÄ¹¡§
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤âºî¤ë¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¥Öー¥à¤Ï¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤â³ÈÂç¡£ÊÌÉÜ»Ô¤Ç¤ÏÀ¸»º¼ÔÄ¾±Ä¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ø°ò¿¡Ù¤¬º£Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ò¿ Á°ÅÄÀôÈþ¤µ¤ó¡§
¡Ö¾Æ¤°ò¤ò¾Æ¤¯¤¿¤á¤ÎÔä¤ÏºÇ½é¡¢¶¯²Ð¤Ç¤¢¤È¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌª¤ÎÇ»¤¤¾Æ¤°ò¤¬¾Æ¤¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
Ôä¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¹È¤Ï¤ë¤«¤Ï¡¢ºÇÂç¸Â¤Þ¤Ç´Å¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤â¤Î¡£Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¿©¤Ù¤¿¿Í¡Ë¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤³¤Ë¤¤Æ¿©¤Ù¤¿¤±¤É¡¢´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂçËþÂ¡×¡Ö°ò¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¾Æ¤°ò¤Î¾å¤Ë¥¢¥¤¥¹¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¤â¤¦1²óÍè¤¿¤¤¡×
°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï¥Ñ¥Õ¥§¤Ê¤É12¼ïÎà¤òÈÎÇä¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¤ß¤Çºî¤é¤ì¤¿¥Úー¥¹¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»È¤Ã¤¿¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ä¥¯¥êー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
°ò¿ Á°ÅÄÀôÈþ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤ª°ò¤ÏÊ¢»ý¤Á¤âÎÉ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¤ー¥Ä¤È¤·¤Æ¤âÇ¯¡¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡£µ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷Ì£¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£