Æ£²¬¹°¡¢¤Î¥â¥Ç¥ëÄ¹½÷¡õ¼¡½÷¡¢»ÐËå2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÆ£²¬¹°¡¢¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅ·æÆ°¦¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤¬2024Ç¯10·î27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ·æÆÅ·²»¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤È¤ÎÈþ½÷2¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÅ·²»¤È»£±Æ ¤¿¤Î¤·¤¹¤®¤¿¡Á¡×
Å·æÆ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅ·²»¤È»£±Æ ¤¿¤Î¤·¤¹¤®¤¿¡Á¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅº¤¨¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHYSTERIC GLAMOUR¡Ê¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥°¥é¥Þ¡¼¡Ë¡×¤ÎÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤£¤£¤£¤£¡×¡ÖºÇ¹â¤Î»ÐËå¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£