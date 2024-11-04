¡ÚÆÈ¼«¡Û¥é¥¤¥È¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ¨¤²¤º¥«¥á¥é¤Ë´é¸«¤»¡Ö¤½¤³¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡¡½»Âð¤Ë¿¯Æþ»î¤ß¤ëÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬ËÉ¥«¥á¤Ë¡¡9·î¤Ë¤â»÷¤¿ÆÃÄ§¤ÎÃË¡Ä2ÅÙÌÜ¤«¡¡Ê¼¸Ë¡¦°ËÃ°»Ô
Ê¼¸Ë¸©¤Î½»Âð¤Ë¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÔ¿³¤ÊÃË¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£²È¼ç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃË¤ÏËÉÈÈÍÑ¤Î¥é¥¤¥È¤ä¥«¥á¥é¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¡¢2ÅÙ¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£9·î¤Ë¤âÆÃÄ§¤Î»÷¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤¬¸½¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¼ç¤Ï·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥È¤Ë¤â¥«¥á¥é¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤ÉÔ¿³¼Ô
Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¤Î½»Âð¤Ç10·î24Æü¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉßÃÏ¤Ë¾¡¼ê¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¸¼´ØÁ°¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÉÔ¿³¤ÊÃË¤Î»Ñ¤À¡£
½»Âð¤Î²È¼ç¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´é¤â¸«¤»¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤¬°ìÈÖµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤ÈÃË¤ÎÉÔµ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔ¿³¤ÊÃË¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤¿30ÉÃ¸å¡¢ºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë
ÃË¤ÏÁáÄ«¡¢Çò¤¤ÂÞ¤òÊÒ¼ê¤Ë½»Âð¤Ë¸½¤ì¤¿¡£²æ¤¬Êª´é¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ò»£±Æ¤·¤¿²È¼ç¤Î¸¼´ØÁ°¤À¡£
ÃË¤Ï¤½¤Ã¤È¥É¥¢¥Î¥Ö¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤¬¡¢ÊÕ¤ê¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¡¢¤¹¤°¤Ë¤½¤Î¾ì¤òÎ¥¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ìó30ÉÃ¸å¡¢ºÆ¤ÓÃË¤¬¸½¤ì¤¿¡£
º£ÅÙ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò°ú¤¡¢Èâ¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥®¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤ï¤º¤«4Ê¬¸å¡¢²È¼ç¤Ï½»Âð¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¡£²È¼ç¤ÏÅö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥È¥¤¥ì¤Çµ¯¤¤¿»þ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡£³°¤Ë4Ê¬¸å¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¿¯ÆþÌ¤¿ë¤ÎÉÔ¿³¤ÊÃË¡Ä¼Â¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î2ÅÙÌÜ
¼Â¤ÏÉÔ¿³¤ÊÃË¤Ï9·î14Æü¸áÁ°3»þÈ¾²á¤®¤Ë¤â¸½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬2ÅÙÌÜ¤ÎÍèË¬¤À¤Ã¤¿¡£ÉþÁõ¤Ë¾¯¤·°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²È¼ç¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö·¤¤¬Æ±¤¸¤Ç¡¢¤¢¤È¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤È¤¤Î¼ê¤Î¤·¤°¤µ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥®¥å¥Ã¤È°®¤ë¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾®»Ø¤À¤±Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æ±°ì¿ÍÊª¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î²È¤Î½»¿Í¤Ï¡¢ÄÌÊó¤Ç¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤»¡¢Èï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 11·î1ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë