H3¥í¥±¥Ã¥È4¹æµ¡¡¢¡Ö¤¤é¤á¤3¹æ¡×ÅëºÜ¤·ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø¡¡¼¯»ùÅç¡¦¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼
ÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê¼çÎÏ¥í¥±¥Ã¥È¡ÖH3¡×4¹æµ¡¤¬¡¢4ÅÙ¤Î±ä´ü¤ò·Ð¤Æ¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¼¯»ùÅç¸©¤Î¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖH3¡×4¹æµ¡¤Ï¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤ÆÅï¤«¤éÈ¯¼ÍÃÏÅÀ¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¤¢¤È¸á¸å3»þ48Ê¬¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î4¹æµ¡¤Ï¡¢ÉôÉÊ¸ò´¹¤äÅÀ¸¡¡¢Å·¸õÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á4ÅÙÂÇ¤Á¾å¤²¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤ÎºîÀïÉôÂâ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëËÉ±ÒÄÌ¿®±ÒÀ±¡Ö¤¤é¤á¤3¹æ¡×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í½Äê¤Îµ°Æ»¤ÇÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¹¡£