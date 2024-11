少女時代 テヨン、6thミニアルバム「Letter To Myself」プロローグ映像を公開

少女時代のテヨンが、ニューミニアルバム「Letter To Myself」のプロローグ映像を公開した。彼女は本日(4日)午前0時、公式SNSなどを通じて「Letter To Myself」のプロローグ「Disaster」のクリップ映像を披露した。該当映像は、アルバムの雰囲気が先に楽しめるのはもちろん、秋にピッタリな感覚的な映像で注目を集めた。特に映像には「Letter To Myself」というアルバム名のように、考え込んで何かを描いているテヨンの姿も盛り込まれている。彼女が今回のアルバムでどんなメッセージと感性を届けるのか、期待を高める。

今回のアルバムは、タイトル曲の「Letter To Myself」および今回のプロローグ映像で披露した収録曲「Disaster」を含む計6曲で構成された。7日から多彩な予告コンテンツを順次公開する予定で、音楽ファンの熱い反応が期待される。テヨンの6thミニアルバム「Letter To Myself」は11月18日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて公開され、フィジカルアルバムとしても発売される。