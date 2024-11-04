ÐÇ¶µÂç¤¬´ØÀ¾ÃÏ¶èÂè2ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡¡·è¾¡ÂÇ¤Î´îÂ¿¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ´ØÀ¾ÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¡¡ÐÇ¶µÂç2¡½0ÆàÎÉ³Ø±àÂç¡Ê2024Ç¯11·î4Æü¡¡Âçºå»ÔÆî¹ÁÃæ±ûµå¾ì¡Ë
¡¡ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¡Ê11·î20Æü³«Ëë¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿´ØÀ¾ÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï2²óÀï¤ÇÐÇ¶µÂç¡Êµþ¼¢Âç³Ø¡Ë¤¬¾¡Íø¡£5Æü¤ÎÂè2ÂåÉ½·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÐÇ¶µÂç¤Ï7²óÌµ»à»°ÎÝ¤«¤é´îÂ¿ÃÒÌé¡Ê4Ç¯¡áÆàÎÉÂçÉÕ¡Ë¤ÎÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÀèÀ©¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÌî²¼ÍÛÍ´¡Ê1Ç¯¡áÉ§º¬Áí¹ç¡Ë¤«¤éÀÖÌÚÀ²ºÈ¡Ê3Ç¯¡áÅ·Íý¡Ë¤Î·ÑÅê¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÂÇ¤Î´îÂ¿¤Ï¡ÖÁ°¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³°Ìî¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢4²ó2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿Àã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5Æü¤ÎÂè2ÂåÉ½·èÄêÀï¤Ç¤Ï¡¢Âç¾¦Âç¡Ê´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¡Ë¡½Å·ÍýÂç¡Êºå¿ÀÂç³Ø¡Ë¤ÎÇÔ¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âç°ìÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¸·¤·¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°¤º¤Ä¥¢¥¦¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¤Á¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£