¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤Î³ÞÃ«½Ó²ð¡ÖËÜÅö¤ËÌîµå¤¬¹¥¤¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ½ª¤¨¤¿¤¤¡×¸½ÌòÂ³¹Ô´õË¾
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î³ÞÃ«½Ó²ðÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬4Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÍèµ¨¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ³°¤òÄÌ¹ð¤µ¤ì¤¿¡£¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥×¥í10Ç¯ÄÌ»»¤Ç74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·7¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦93¤À¤Ã¤¿¡£³ÞÃ«¤Ï¡Ö³Ð¸ç¤ÏËèÇ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¤Ã¤È³èÌö¤Ç¤¤¿¤é¤È¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò´õË¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖËÜÅö¤ËÌîµå¤¬¹¥¤¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ½ª¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£