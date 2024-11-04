¡Ö¿¿¤Ã°Å¤ÊÃæ²¼»³¤Ç¤¤Ê¤¤¡×60ÂåÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤òµß½õ »ý»²¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤â²ûÃæÅÅÅô¤âÅÅÃÓÀÚ¤ì¡áÀÅ²¬
11·î3Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¤Î°¦Âë»³·Ï¤Ç²¼»³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤¬¡¢·Ù»¡¤Ëµß½õ¤òµá¤á¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï²¼»³Ãæ¤Ë¥é¥¤¥È¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Æü¸á¸å7»þÈ¾º¢¡¢¿þÌî»Ô¿Ü»³¤Î°¦Âë»³·ÏÁ°³Ù¤«¤é»³¿À¼ÒÃó¼Ö¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ²¼»³¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¡Ö¥é¥¤¥È¤ÎÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å¤Î¤Ê¤«²¼»³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µß½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷(64)¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï°ì¿Í¤Ç°¦Âë»³·Ï¤ËÅÐ»³¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼»³Ãæ¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È²ûÃæÅÅÅô¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²¼»³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤¬µß½õ¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÊÅÐ»³Æ»¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ë¤ÏÂô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´í¸±¤Ë´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀÅ²¬¸©·Ù»³³ÙÁøÆñµß½õÂâ¤ÎÂâ°÷¤¬ÄÌÊó¤«¤éÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¡¢ÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ìó30Ê¬¤«¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ²¼»³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ë¡¢¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡ÖÅÐ»³Á°¤Ë¤ÏÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¤·¤ÆÅÐ»³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾²ÃÈË¼,
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
Áòµ·,
ÀÅ²¬,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
²£ÉÍ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó