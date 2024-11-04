[11.4 J2第37節](えがおS)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 田代琉我

DF 3 大西遼太郎

DF 13 岩下航

DF 24 江崎巧朗

MF 8 上村周平

MF 15 三島頌平

MF 19 古長谷千博

MF 21 豊田歩

FW 9 大本祐槻

FW 18 石川大地

FW 30 東山達稀

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 16 松岡瑠夢

FW 20 大崎舜

FW 48 唐山翔自

監督

大木武

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 小出悠太

DF 25 真瀬拓海

DF 32 奥山政幸

MF 10 鎌田大夢

MF 11 郷家友太

MF 14 相良竜之介

MF 17 工藤蒼生

FW 7 中島元彦

FW 98 エロン

控え

GK 1 小畑裕馬

DF 39 石尾陸登

DF 41 内田裕斗

MF 6 松井蓮之

MF 8 松下佳貴

MF 27 オナイウ情滋

FW 15 梅木翼

監督

森山佳郎