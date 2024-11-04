熊本vs仙台 スタメン発表
[11.4 J2第37節](えがおS)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 30 東山達稀
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 48 唐山翔自
監督
大木武
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
DF 41 内田裕斗
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 田代琉我
DF 3 大西遼太郎
DF 13 岩下航
DF 24 江崎巧朗
MF 8 上村周平
MF 15 三島頌平
MF 19 古長谷千博
MF 21 豊田歩
FW 9 大本祐槻
FW 18 石川大地
FW 30 東山達稀
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 16 松岡瑠夢
FW 20 大崎舜
FW 48 唐山翔自
監督
大木武
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 小出悠太
DF 25 真瀬拓海
DF 32 奥山政幸
MF 10 鎌田大夢
MF 11 郷家友太
MF 14 相良竜之介
MF 17 工藤蒼生
FW 7 中島元彦
FW 98 エロン
控え
GK 1 小畑裕馬
DF 39 石尾陸登
DF 41 内田裕斗
MF 6 松井蓮之
MF 8 松下佳貴
MF 27 オナイウ情滋
FW 15 梅木翼
監督
森山佳郎