¡Ú¥´¥¸¥é¡ÛÄ¶Ê¼´ï¡Ö¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤¬1¡¿1¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë
¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿·ºî±Ç²è¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎÂè1ºî¤Ç¥´¥¸¥é¤òÀ©¤·¤¿Ä¶Ê¼´ï¡Ö¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡×¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Øe-BANPRESTO¡Ê¥¤¡¼¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅìÊõ²ø½Ã¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬2024Ç¯11·î3Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë
¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥´¥¸¥é¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÊ¼´ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡×¡£
¿ÍÎà¤¬¥´¥¸¥é¤Ë¤¢¤é¤¬¤¨¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬¡¢1¡¿1¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë³Æ½ê¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤ÎÁ´Ä¹Ìó62cm¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£
¾¦ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿ÆüËÜ±Ç²èÂç³ØÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉÙ»³¾Ê¸ã»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿ÆüËÜ±Ç²èÂç³ØÍý»öÄ¹¡¡ÉÙ»³¾Ê¸ã»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Þ¤µ¤«¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤È¤Ï¡ª
»×¤ï¤º¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥¸¥é¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¥ª¥¥·¡£
¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµæ¶Ë¤Î°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÜÂôÇî»Î¤Î²Ì¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤â¡¢
¥´¥¸¥é¤ÎºÇ´ü¤ÎÍº¶«¤Ó¤â¡¢
¤¢¤ë¤¤¤Ï»³º¬ÉãÌ¼¤Î²ùº¨¤â
¤¹¤Ù¤Æ¤òË¢¤È¾Ã¤·¤Æ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¾¬¡¢¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤È¶¦¤ËÌ²¤é¤ó¡Á
ÉÙ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¡£¤·¤«¤â1¡¿1¥µ¥¤¥º¤¬´ò¤·¤¤¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¡£
TM & ¡ÊC¡Ë TOHO CO., LTD.
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Øe-BANPRESTO¡Ê¥¤¡¼¥Ð¥ó¥×¥ì¥¹¥È¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅìÊõ²ø½Ã¥·¥ê¡¼¥º ¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬2024Ç¯11·î3Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥´¥¸¥é¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥´¥¸¥é¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÊ¼´ï¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¡×¡£
¿ÍÎà¤¬¥´¥¸¥é¤Ë¤¢¤é¤¬¤¨¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Ê¼´ï¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ëÁõÃÖ¤¬¡¢1¡¿1¥µ¥¤¥º¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¾¦ÉÊ²½¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥í¥Ã¥×¤ò»²¹Í¤Ë³Æ½ê¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î¥×¥í¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤ÎÁ´Ä¹Ìó62cm¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¡£
¾¦ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿ÆüËÜ±Ç²èÂç³ØÍý»öÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉÙ»³¾Ê¸ã»á¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿ÆüËÜ±Ç²èÂç³ØÍý»öÄ¹¡¡ÉÙ»³¾Ê¸ã»á¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤Þ¤µ¤«¥Ì¥¤¥°¥ë¥ß¤È¤Ï¡ª
»×¤ï¤º¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥´¥¸¥é¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÉÝ¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤¥ª¥¥·¡£
¥´¥¸¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµæ¶Ë¤Î°ÂÌ²¥°¥Ã¥º¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÜÂôÇî»Î¤Î²Ì¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì´¤â¡¢
¥´¥¸¥é¤ÎºÇ´ü¤ÎÍº¶«¤Ó¤â¡¢
¤¢¤ë¤¤¤Ï»³º¬ÉãÌ¼¤Î²ùº¨¤â
¤¹¤Ù¤Æ¤òË¢¤È¾Ã¤·¤Æ¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£¾¬¡¢¥ª¥¥·¥¸¥§¥ó¡¦¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥ä¡¼¤È¶¦¤ËÌ²¤é¤ó¡Á
ÉÙ»³¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¡£¤·¤«¤â1¡¿1¥µ¥¤¥º¤¬´ò¤·¤¤¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¡£
TM & ¡ÊC¡Ë TOHO CO., LTD.