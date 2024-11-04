¡Ú¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Û¤³¤í¤³¤í´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¤ËÀ©Éþ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤³¤í¤Ã¤È¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¤Ë¡¢¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥¥ã¥é¤¿¤Á¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤ÊÀ©Éþ»Ñ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡ùÀ©Éþ»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯2·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡£
2020Ç¯7·î¤Ë¤Æ8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´45´¬¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·ÏÎó¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¤Ï¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤í¤Ã¤È¤Þ¤ó¤Þ¤ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤«¤Ð¤ó¤ËÃå¤±¤¿¤ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤âÎÉ¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ©Éþ»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏµÚÀîÅ°¡¢´äÀô°ì¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡¢ÀÖ°±µþ¼£¡¢µÜÐÒ¡¢µÜ¼£¤Î6¼ïÎà¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW60¡ßH60mm¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¿ä¤·¥¥ã¥é¤ò¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊC¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ùÀ©Éþ»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿7ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
½¸±Ñ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤Æ2012Ç¯2·î¤«¤éÏ¢ºÜ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë·ü¤±¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢¸Å´Ü½Õ°ì¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¡Ù¡£
2020Ç¯7·î¤Ë¤Æ8Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÏ¢ºÜ¤¬´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Á´45´¬¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï6000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£2014Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ËèÆüÊüÁ÷¡¦TBS·ÏÎó¤Ë¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2020Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè4´ü¤Þ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯2·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ï¥¤¥¥å¡¼!! ¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Î·èÀï¡Ù¤ÏÁ´À¤³¦¤ÎÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ©Éþ»Ñ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¡Ö¤³¤í¤Þ¤Ë¤¢¡×¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏµÚÀîÅ°¡¢´äÀô°ì¡¢ÌÚÅÆ¸÷ÂÀÏº¡¢ÀÖ°±µþ¼£¡¢µÜÐÒ¡¢µÜ¼£¤Î6¼ïÎà¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏÌóW60¡ßH60mm¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¿ä¤·¥¥ã¥é¤ò¤½¤Ð¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊC¡Ë¸Å´Ü½Õ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ