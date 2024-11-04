¸µSMAP¥á¥ó¥Ð¡¼¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡¡Àõ¹áÍ£¤¬30Ç¯¤Ö¤êºÆ²ñ¡¢¤µ¤é¤ËÃ±¾¡Åö¤Æ¤¿¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀõ¹áÍ£¡ÊµÜºê»Ô½Ð¿È¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¶á±Æ¤ò¾Ò²ð¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àõ¹á¤ÎÅê¹Æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏSMAP¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Áª¼ê¤Î¿¹³î¹Ô¡£Àõ¹á¤Ï¡Ö¿¹³î¹ÔÁª¼ê¤ÈKAWAGUCHI AUTO¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤·¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿¹¤¯¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡¡30¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹‼️¡¡¿¹³î¹ÔÁª¼ê¡ª11·î3Æü¡¢Àî¸ý¥ª¡¼¥ÈSG¡ØÂè56²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ù8R¤Ç¸«»ö¤Ë1Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡¡º£Âç²ñ¤Î½é¾¡Íø¤òÀ¸¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤âÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Àõ¹á¤Ï¿¹¤ÎÃ±¾¡¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡ÖÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤»¤º¤ËÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×¤ÈÅö¤¿¤ê¼Ö·ô¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¤¡Í£¤Á¤ã¤ó¤È¿¹¤¯¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿¹¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª¡×¡Ö¿¹¤¯¤ó¡ªÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£